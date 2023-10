V Lučenci sa počas októbra koná viacero podujatí venovaných seniorom

Lučenec 10. októbra (TASR) - Mesto Lučenec a informačné centrum Europe Direct Lučenec pripravilo počas októbra viacero podujatí pre seniorov. Mesiac úcty k starším v centre Novohradu vyvrcholí výsadbou stromov v Aleji našich predkov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Séria podujatí venovaných seniorom odštartovala začiatkom mesiaca v priestoroch historickej radnice v Lučenci vedomostným kvízom Európan seniorom, na ktorom sa zúčastnili denné centrá seniorov a ďalšie združujúce organizácie. Ďalším podujatím bola opekačka v mestských ovocných sadoch organizovaná pre denné centrá seniorov.



Podujatia budú pokračovať 17. októbra Regionálnou prehliadkou speváckych súborov seniorov v kine Apollo. V priestoroch kina sa následne 20. októbra uskutoční aj prednáška v rámci podujatia Aktívny seniori v Európe, po ktorej bude nasledovať hudobný program. Záverečným podujatím v rámci mesiaca úcty k starším v Lučenci bude 25. októbra výsadba stromov v Aleji našich predkov, ktorá sa nachádza v mestských ovocných sadoch.



V Lučenci v súčasnosti fungujú dve centrá seniorov, na Ulici Dr. Herza a v Opatovej na Ulici parašutistov. Vo februári tohto roka samospráva otvorila klub seniorov aj na najväčšom sídlisku Rúbanisko.



"Mesiac úcty k seniorom nám má pripomínať aj to, aby sme našim starkým okrem úcty, ktorú si zaslúži každý z nás, venovali aj svoj čas. Sociálna osamelosť či izolácia seniorom neprospieva. Nájsť si priateľov v starobe je omnoho náročnejšie, no práve vďaka takýmto podujatiam to nie je nemožné," skonštatovala primátorka mesta Alexandra Pivková.