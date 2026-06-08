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V Lučenci sa vo finále IQ olympiády stretne 60 žiakov
Do jubilejného 15. ročníka súťaže sa zapojilo 10.761 žiakov základných škôl z celého Slovenska.
Autor TASR
Lučenec 8. júna (TASR) - V priestoroch historickej radnice v Lučenci sa v pondelok koná finále IQ olympiády. O titul víťaza zabojuje 60 žiakov z rôznych kútov Slovenska. TASR o tom informovala nezisková organizácia Mensa Slovensko, ktorá súťaž organizuje.
IQ olympiáda je celoslovenská súťaž zameraná na rozvoj a podporu logického, analytického a kreatívneho myslenia detí. „Naším poslaním je vyhľadávať a podporovať nadané deti a mladých ľudí, vytvárať pre nich príležitosti na rast a pomáhať im naplno rozvíjať ich potenciál,“ uviedli organizátori.
Do jubilejného 15. ročníka súťaže sa zapojilo 10.761 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Súťažiaci najskôr absolvovali školské kolo, následne sa konali regionálne kolá. Do celoslovenského finále, ktoré sa v pondelok koná v Lučenci, postúpilo 60 súťažiacich.
„Počas súťažnej časti bude pre rodičov, sprievodné osoby, partnerov a hostí pripravený sprievodný program vo forme odborných prednášok a diskusií zameraných na témy súvisiace s nadanými deťmi, ich vzdelávaním, rozvojom talentu a podporou ich potenciálu,“ doplnili organizátori.
IQ olympiáda je celoslovenská súťaž zameraná na rozvoj a podporu logického, analytického a kreatívneho myslenia detí. „Naším poslaním je vyhľadávať a podporovať nadané deti a mladých ľudí, vytvárať pre nich príležitosti na rast a pomáhať im naplno rozvíjať ich potenciál,“ uviedli organizátori.
Do jubilejného 15. ročníka súťaže sa zapojilo 10.761 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Súťažiaci najskôr absolvovali školské kolo, následne sa konali regionálne kolá. Do celoslovenského finále, ktoré sa v pondelok koná v Lučenci, postúpilo 60 súťažiacich.
„Počas súťažnej časti bude pre rodičov, sprievodné osoby, partnerov a hostí pripravený sprievodný program vo forme odborných prednášok a diskusií zameraných na témy súvisiace s nadanými deťmi, ich vzdelávaním, rozvojom talentu a podporou ich potenciálu,“ doplnili organizátori.