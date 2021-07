V Lučenci sa začala rekonštrukcia viacerých úsekov ciest

Lučenec 8. júla (TASR) – V meste Lučenec sa začali vo štvrtok práce na viacerých miestnych komunikáciách, tie čaká úprava a následná pokládka nového asfaltového krytu. Ako o tom TASR informovala vedúca kancelárie primátorky Mária Bérešová, náklady na rekonštrukciu štyroch úsekov dosahujú približne 287.000 eur.



Práce na miestnych komunikáciách budú počas leta vykonávať na uliciach Juraja Fándlyho a Armádneho generála Ludvíka Svobodu aj na Záhradnej ulici. Rekonštrukcie sa dočká i odstavná plocha na sídlisku Rúbanisko II pred miestnou poliklinikou. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je 31. augusta, v prípade nepriaznivého počasia sa však môže predĺžiť.



„Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov a ostatných dotknutých subjektov sídliacich v predmetných lokalitách žiadame o zhovievavosť a predovšetkým rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas stavebných prác,“ vyzvala samospráva na sociálnej sieti.



Ako doplnila Bérešová, do konca tohto roka má mesto pripravené aj ďalšie úpravy miestnych komunikácií. Prvú etapu rekonštrukcie a vybudovania miestnej komunikácie plánuje samospráva realizovať na Novohradskej ulici, vo vnútrobloku medzi Adyho a Vajanského ulicou by zas malo vzniknúť nové parkovisko. Okrem toho chce mesto do konca roka uskutočniť aj stavebnú úpravu chodníkov v deviatich rôznych lokalitách.