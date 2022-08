V Lučenci sa začala výstavba novej plavárne, má trvať 14 mesiacov

Lučenec 31. augusta (TASR) – V meste Lučenec sa začali zemné a výkopové práce na projekte novej krytej plavárne, ktorú mesto za vyše 5,5 milióna eur postaví v susedstve plážového kúpaliska. Plaváreň plánujú dokončiť o 14 mesiacov, verejnosti by tak mala byť k dispozícii koncom roka 2023. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovala primátorka mesta Alexandra Pivková.



"Zavŕšili sme päťročnú poctivú prácu na projekte krytá plaváreň. Jej súčasťou bude plavecký a detský bazén, vírivý a ochladzovací bazén. Návštevníci budú mať k dispozícii aj wellness s parnou, infra a suchými saunami," uviedla primátorka mesta.



Ako skonštatovala primátorka, samospráva sa do projektu púšťa napriek zdražovaniu v stavebníctve, mesto je však podľa jej slov v dobrej ekonomickej situácii. Prevádzkové náklady po dokončení stavby samospráva odhaduje na približne 180.000 eur ročne.



"Plaváreň je riešená v modernom štýle s prvkami určitej tradičnej architektúry, ako je napríklad kamenná stena," priblížil architekt a autor projektu Peter Kúdeľa. Hlavným prvkom plavárne bude 25-metrový nerezový bazén, športovisko bude mať kapacitu približne 150 ľudí.



Novú krytú plaváreň postaví lučenecká spoločnosť Construct, celkový rozpočet projektu predstavuje 5.524.500 eur s DPH. Samospráva plánuje projekt financovať z vlastných a úverových zdrojov, mestu sa podarilo získať i dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 1,5 milióna eur. Výstavba by mala byť dokončená do 14 mesiacov.



"Bude to výzva. Je to závislé od dodávok materiálov. Čo sa dalo, máme zazmluvnené, čo sa nedalo, budeme riešiť počas výstavby," uviedol za spoločnosť Construct Martin Podhora.



Bývalú krytú plaváreň vo Vidinej zatvorilo mesto Lučenec pre jej nevyhovujúci stav ešte v roku 2015. Budova patrí mestskej spoločnosti Spool, ktorá sa ju podľa primátorky snaží už niekoľko rokov predať.