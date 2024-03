V Lučenci sa začína jarné upratovanie, zbierať budú aj objemný odpad

Lučenec 7. marca (TASR) - V Lučenci sa v piatok (8. 3.) začína jarné upratovanie, ktorého súčasťou bude aj zber objemných a drobných stavebných odpadov. Samospráva preto v meste podľa požiadaviek občanov rozmiestni veľkoobjemové kontajnery. Radnica o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



Jarné upratovanie v Lučenci potrvá do 26. marca, požiadavky na umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov môže verejnosť podať osobne v priestoroch mestského úradu na Fiľakovskej ceste, telefonicky alebo emailom. "Do veľkoobjemových kontajnerov patrí najmä starý nábytok, postele, sedačky, matrace, koberce, parkety, podlahoviny či staré riady," informovala samospráva s tým, že do kontajnerov je možné vyhadzovať odpad, ktorý sa z dôvodu veľkého rozmeru nezmestí do klasických zberných nádob.



Mesto upozorňuje, že do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí rastlinný odpad, jeho odvoz bude realizovaný v zmysle harmonogramu odvozu odpadu z 240-litrových zberných nádob. "Tiež bude realizovaný mimoriadny zber konárov od rodinných domov v termíne od 19. marca do 22. marca 2024," dodala radnica. Samospráva súčasne vyzýva verejnosť, aby k jarnému upratovaniu prispela aj vlastnou aktivitou, a to vyčistením okolia svojich domov, dvorov či záhrad.