V Lučenci sa začínajú vianočné trhy, chcú zápis do knihy rekordov
Tohtoročné vianočné trhy sa na lučeneckom Námestí republiky konajú v piatok a sobotu (13. 12.). Počas dvoch dní sú pripravené stánky s občerstvením, ale tiež hudobný program a sprievodné aktivity.
Autor TASR
Lučenec 12. decembra (TASR) - V meste Lučenec sa v piatok začínajú dvojdňové vianočné trhy. Obyvatelia a návštevníci mesta sa na Námestí republiky pokúsia i o zápis do Slovenskej knihy rekordov, a to v počte anjelov zhromaždených na jednom mieste. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.
„V našom meste sa snažíme vytvárať atmosféru, v ktorej sa ľudia cítia doma, medzi svetlami, hudbou, priateľmi a dobrými skutkami. Vianočné trhy na našom námestí nie sú len o nákupoch, ale najmä o stretnutiach, spolupatričnosti a radosti zo spoločného prežívania adventu,“ uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.
V rámci piatkového programu sa Lučenčania a návštevníci mesta pokúsia aj o zápis medzi slovenské rekordy, a to v počte anjelov zhromaždených na jednom mieste. „Každý, kto príde oblečený ako anjel alebo si prinesie anjela so sebou, sa stane súčasťou spoločného pokusu o rekord,“ vysvetlila hovorkyňa mesta.
Súčasťou vianočných trhov bude aj odmenenie a vystavenie prác zapojených do kreatívnej súťaže, v rámci ktorej jednotlivci, školy, rodiny či kolektívy vytvárali vlastných vianočných anjelov. Diela samospráva verejnosti predstaví už v piatok, následne bude výstava inštalovaná do konca januára vo foyeri mestského úradu na Námestí republiky.
