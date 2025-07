Poslanci mesta Lučenec schválili kúpu zberového vozidla

Lučenec 4. júla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Lučenci na júnovom zasadnutí schválilo kúpu nového špeciálneho zberového vozidla za vyše 400.000 eur. Samospráva na zabezpečenie komplexného zberu zmesového odpadu potrebuje ešte dve ďalšie vozidlá, pre ich dodanie vyhlási nové verejné obstarávanie.



Poslanci mesta Lučenec na ostatnom zasadnutí MsZ schválili kúpu nového špeciálneho zberového vozidla na zber odpadu z nádob a polozapustených kontajnerov. Samospráva už má vozidlo vysúťažené, do jeho dodania si bude musieť techniku naďalej prenajímať. Cena nového vozidla predstavuje 412.050 eur, kúpu chce mesto financovať prostredníctvom úveru z Environmentálneho fondu.



„Mesto verí, že úver na kúpu nového zberového auta bude zo strany Environmentálneho fondu schválený čo najskôr, aby si nemuselo vozidlo po uplynutí aktuálne zazmluvneného nájmu opäť prenajímať na ďalšie obdobie,“ skonštatovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová s tým, že termín schválenia samospráva nedokáže ovplyvniť.



Na zabezpečenie komplexného zberu zmesového odpadu potrebuje mesto Lučenec ešte ďalšiu techniku, a to vozidlá na vývoz uličných odpadkových košov, nádob a kontajnerov a univerzálne vozidlo na zber nádob a kontajnerov. Samospráva mala vozidlá vysúťažené už na jar, zastupiteľstvo však na aprílovom zasadnutí uzatvorenie zmluvy odročilo. Viacero poslancov argumentovalo nedostatkom informácií o technickom stave vysúťažených vozidiel. Chýbali im identifikačné čísla vozidiel (VIN) a tiež informácia, či mesto vysúťažilo vozidlá, ktoré si aktuálne na zabezpečenie zberu odpadu i prenajíma.



Na ostatnom zasadnutí MsZ poslanci rozhodli o vyhlásení nového tendra na nákup dvoch kusov zberových vozidiel, ktoré nebudú staršie ako dva roky. Mesto chce nákup financovať prostredníctvom lízingu na obdobie šiestich rokov, vo verejnom obstarávaní budú rozhodovať dve kritériá, a to cena a doba dodania.



„Celkové náklady na obstaranie dvoch vozidiel sa predbežne odhadujú na približne 566.000 eur. Táto investícia prispeje k zefektívneniu odpadového hospodárstva, umožní pružnejšie reagovať na požiadavky a reklamácie obyvateľov a odbremení mesto od vysokých nákladov na prenájom techniky,“ uviedla Baboľová.



Mesto Lučenec realizuje zber zmesového komunálneho odpadu vo vlastnej réžii od konca vlaňajšieho roka. Samospráva zabezpečuje aj zber objemného odpadu či biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu. Vozový park na tieto činnosti mesto doposiaľ budovalo s pomocou dotácií z európskych zdrojov. Celkovo na tento účel preinvestovalo vyše 1,2 milióna eur.