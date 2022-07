V Lučenci si budú obyvatelia opäť voliť 21 mestských poslancov

Lučenec 6. júla (TASR) - Obyvatelia Lučenca si budú v jesenných komunálnych voľbách voliť opäť 21 mestských poslancov. Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom rozhodol poslanecký zbor.



Podľa dôvodovej správy predloženej na MsZ malo mesto Lučenec k 9. júnu 2022 viac ako 25.620 obyvateľov. V súlade so zákonom o obecnom zriadení tak môže mať od 15 do 25 mestských poslancov. Súčasný poslanecký zbor s 21 členmi rozhodol, že ani v nasledujúcom volebnom období sa tento počet meniť nebude.



Zachovaných zostane aj sedem volebných obvodov s rovnakým rozdelením poslancov ako v súčasnosti. Obyvatelia mesta si budú do MsZ voliť päť, štyroch, troch alebo dvoch zástupcov, v závislosti od počtu obyvateľov jednotlivých volebných obvodov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom konania sa volieb.