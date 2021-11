V Lučenci si výstavou pripomenú osobnosť fotografa a pedagóga J.Šmoka

Lučenec 9. novembra (TASR) – V Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci si v rámci mesiaca fotografie pripomenú osobnosť významného fotografa a rodáka z Lučenca Jána Šmoka. Ako TASR za NMG informovala Diana Lajzová, výstavu Jan Šmok – Pocta osobnosti otvoria v piatok (12. 11.) a potrvá do 5. decembra.



Výstava, ktorú NMG organizuje spoločne s Novohradským osvetovým strediskom a Banskobystrickým samosprávnym krajom, sa koná aj pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Šmoka. Jej vernisáž je naplánovaná na piatok o 16.00 h. Uskutoční sa aj stretnutie s kurátorkou výstavy a predsedkyňou Svazu českých fotografů Věrou Matějů, ktoré bude v sobotu (13. 11.) o 9.00 h. Jeho súčasťou je i fotografický seminár pre členov fotoklubov z Banskobystrického kraja a širokú verejnosť.



Ján Šmok (1921 – 1997) sa narodil v Lučenci, študoval na Štátnej grafickej škole v Prahe a neskôr na Filmovej akadémii muzických umení, kde až do svojej smrti pôsobil ako vysokoškolský učiteľ. Svojou tvorbou, pedagogickou a publicistickou činnosťou výrazne zasiahol do vývoja československej fotografie.