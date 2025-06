V Lučenci slávnostne otvorili obnovené historické Kubínyiho námestie

Lučenec 24. júna (TASR) - V meste Lučenec v utorok slávnostne otvorili obnovené Kubínyiho námestie, ktoré prešlo ešte koncom vlaňajšieho roka rozsiahlejšou rekonštrukciou. Zámerom samosprávy bolo z nefunkčnej plochy bez tieňa vytvoriť živé, zelené a biodiverzitné miesto pre ľudí, rastliny i drobné živočíchy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Kubínyiho námestie v centre Lučenca, ktoré sa formovalo už od 15. storočia, slúžilo pôvodne ako trhovisko. Po desaťročiach rôznych zásahov či pridávaní asfaltových plôch sa v súčasnosti miestu podľa radnice vracia jeho pôvodný význam ako prirodzeného zhromažďovacieho miesta, avšak v novej ekologickej podobe.



„Projekt obnovy je jednou z našich iniciatív v oblasti zelených riešení pre mestské prostredie. Zameriava sa na zmiernenie efektu mestských tepelných ostrovov, zvýšenie podielu vegetácie, zadržanie dažďovej vody a vytvorenie priestoru s vysokou kvalitou života. Dôraz sme kládli okrem iného aj na prírodnú pestrosť a rozmanitosť, aby bol priestor vďaka kvitnúcim rastlinám pekný a prínosný aj pre drobné živočíchy od jari až do jesene,“ uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.



Na Kubínyiho námestí vznikol v rámci projektu takzvaný pocket park, teda kompaktný zelený priestor s viacúrovňovou vegetáciou. Asfaltová plocha bola odstránená, existujúce chodníky boli vydláždené zrecyklovaným historickým kameňom. Socha Ochrancu Novohradu, sekundárne vytvorené lapidárium a fontána boli zachované a organicky zapracované do nového konceptu námestia.



Kľúčovým prvkom pri rekonštrukcii námestia bolo zvýšenie podielu vegetácie. Zelené opatrenia majú podľa radnice zlepšiť mikroklímu priestoru a v rámci mesta znížiť množstvo tepelných ostrovov. „Reagujeme tým na zmenu klímy, ktorú pociťujeme každým rokom viac. Bez pobytovo príjemnejších lokalít by bol život v meste najmä v lete časom nepredstaviteľný,“ vysvetlila primátorka.



Rekonštrukcia Kubínyiho námestia sa začala ešte vlani v októbri, práce boli dokončené do konca roka 2024. Samospráva na projekt získala dotáciu vo výške viac ako 93.000 eur.