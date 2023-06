V Lučenci sprístupnia výstavu o rómskych muzikantoch 19. storočia

Lučenec 2. júna (TASR) - Novohradské múzeum a galéria (NMG) v Lučenci sa i tento rok zapája do Víkendu otvorených parkov a záhrad. Verejnosti sprístupní umelecké keramické diela i panelovú výstavu venovanú významným lučeneckým rómskym muzikantom z 19. storočia. TASR o tom za NMG informovala Diana Lajzová.



Víkend otvorených parkov a záhrad v NMG sa bude konať od piatku do nedele (4. 6.) od 10.00 do 18.00 h. Príbeh záhrady, ktorá je podľa múzea múzea v súčasnosti jediným tichým zeleným verejným priestranstvom v Lučenci, plánujú verejnosti predstaviť prostredníctvom historických fotografií.



"Uprostred záhrady sa nachádza fontána, dielo Jána Korkoša z 80. rokov 20. storočia. Priestor slúži aj na výstavné účely, najmä vystavovanie diel od účastníkov niekoľkých ročníkov Medzinárodných keramických sympózií Lučenec - Kalinovo, ako aj na usporiadanie kultúrnych podujatí počas letnej sezóny," priblížila Lajzová.



Okrem sprístupnenia keramických diel a výstavy venovanej rómskym muzikantom bude súčasťou podujatia v NMG i viacero sprievodných aktivít, a to napríklad knižnica v podbrání či individuálna hra pre návštevníkov. V spolupráci s Chránenou krajinnou oblasťou Cerová vrchovina múzeum verejnosti priblíži aj život vtákov v ich prirodzenom prostredí.



"V depozitári sme vyhľadali ornamenty vtákov na zbierkových predmetoch. Doplnili sme ich o stručný popis artefaktu a pridali zaujímavosť o konkrétnom zoomorfnom motíve," doplnila Lajzová.