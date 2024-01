V Lučenci súťaž na opravu budovy chce rezort vnútra vyhlásiť tento rok

Lučenec 20. januára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pripravuje projekt rekonštrukcie budovy okresného úradu v Lučenci, verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác chce vyhlásiť počas tohto roka. V rámci obnovy budovy na Námestí republiky počíta s jej komplexnou rekonštrukciou. Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu vnútra.



Zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie k modernizácii okresného úradu v Lučenci takmer za 290.000 eur uzatvorilo ministerstvo koncom roka 2022. Zhotoviteľ podľa MV v súčasnosti zabezpečuje vyjadrenia, rozhodnutia, stanoviská, súhlasy či posúdenie dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a iných organizácií.



"Projektová dokumentácia je spracovaná pre celkovú rekonštrukciu objektu, ktorá zahŕňa interiérové úpravy, realizáciu klientskeho centra, úpravy súvisiace s energetickou hospodárnosťou prevádzky objektu," priblížil pre TASR rezort vnútra.



Podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania chce MV spracovať po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, tender ministerstvo zaradilo do plánu na rok 2024. "Práce budú môcť začať po zabezpečení finančného krytia, ktoré je plánované zo zdrojov Európskej únie, štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta Lučenec. Náklady na realizáciu vyplynú z vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bude odovzdaná v zmysle zmluvy o dielo po pripomienkovom konaní," dodalo MV.



Dlhodobým cieľom štátnej správy a miestnej samosprávy je vytvoriť v priestoroch Okresného úradu Lučenec spoločnú úradovňu mestského a okresného úradu. Mesto Lučenec v súčasnosti po viac ako dvoch desaťročiach mení svoje sídlo. Administratívna budova v centre mesta, kde samospráva doposiaľ pôsobila, je na predaj, po novom bude Mestský úrad Lučenec sídliť v dvoch lokalitách. Časť oddelení bola v uplynulých dňoch presťahovaná do priestorov okresného úradu, oddelenia, ktoré občania navštevujú len sporadicky, samospráva dočasne presťahuje do budovy na Fiľakovskej ceste 287.