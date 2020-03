V Lučenci udelili prvé tri pokuty za nedodržiavanie karantény

Lučenec 30. marca (TASR) – Prvé tri osoby v Lučenci dostali pokutu za nedodržiavanie povinnej karantény v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Po pondelkovom zasadnutí lučeneckého krízového štábu o tom informoval Andrej Barančok, poverený externou komunikáciou mesta.



„Aktuálne je v našom regióne 208 obyvateľov v izolácii. Nie všetci to však berú dostatočne vážne, preto musel Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci pristúpiť k prvým sankciám za nedodržanie povinnej karantény,“ uviedol Barančok s tým, že každej z troch osôb bola uložená pokuta vo výške 250 eur.



Dodal tiež, že mesto otvára zberný dvor za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení. „Samospráva pristupuje aj k strojovému čisteniu a dezinfekcii chodníkov a ulíc. V druhej fáze mesto vydezinfikuje okolie artézskych studní, zastávky mestskej hromadnej dopravy a lavičky,“ konkretizoval Barančok.