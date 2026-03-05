< sekcia Regióny
V Lučenci v nemocnici vymenili röntgenový prístroj
Nemocnica do modernizácie investovala z vlastných zdrojov vyše 200. 000 eur.
Autor TASR
Lučenec 5. marca (TASR) - Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou v Lučenci vo štvrtok slávnostne otvorili zrekonštruované rádiologické pracovisko, na ktorom pribudol i nový röntgenový prístroj. Nemocnica do modernizácie investovala z vlastných zdrojov vyše 200.000 eur. Pre médiá to uviedol predseda predstavenstva nemocnice Ján Miadok.
Pôvodný röntgenový prístroj v časti nemocnice s urgentným príjmom a lôžkovými oddeleniami pochádzal z roku 2014 a postupom času už vyhotovené snímky nedosahovali požadovanú kvalitu. „Nedali sa určiť presné diagnózy, najmä malé zlomeniny, fraktúry už neboli také, aby sa to dalo hodnotiť,“ priblížila vrchná technička rádiologického oddelenia Tímea Adamove s tým, že problém po rokoch používania predstavovala aj radiačná záťaž pôvodného prístroja.
Lučenecká nemocnica fungovala bez röntgenu v lôžkovej časti vyše pol roka. V nemocnici bol v prevádzke druhý röntgen v poliklinickej časti, podľa techničky išlo o náročné obdobie pre chorých i zamestnancov, ktorí museli pacientov prevážať medzi jednotlivými budovami.
Nový röntgen má podľa nemocnice zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti i komfort pacientov a personálu. Výhodou má byť najmä nižšia radiačná záťaž, vyššie rozlíšenie snímok a urýchlenie diagnostických procesov. „Tá rozlišovacia schopnosť nám v reálnom čase poskytuje presné snímky a zachytí aj tie najmenšie detaily,“ doplnila Adamove s tým, že na pracovisku, kde prichádzajú pacienti zo širokého okolia, dokážu denne zrealizovať 120 vyšetrení.
Celková investícia do modernizácie rádiologického pracoviska v Lučenci predstavovala približne 200.000 eur, nemocnica projekt hradila z vlastných zdrojov. „Prebudovali sa aj steny, to znamená baritové omietky, urobili sa podlahy, elektrické vedenie,“ uviedol Miadok. Ako dodal, ďalších približne 10.000 eur nemocnica investovala do vybudovania novej recepcie s pokladňou.
Pôvodný röntgenový prístroj v časti nemocnice s urgentným príjmom a lôžkovými oddeleniami pochádzal z roku 2014 a postupom času už vyhotovené snímky nedosahovali požadovanú kvalitu. „Nedali sa určiť presné diagnózy, najmä malé zlomeniny, fraktúry už neboli také, aby sa to dalo hodnotiť,“ priblížila vrchná technička rádiologického oddelenia Tímea Adamove s tým, že problém po rokoch používania predstavovala aj radiačná záťaž pôvodného prístroja.
Lučenecká nemocnica fungovala bez röntgenu v lôžkovej časti vyše pol roka. V nemocnici bol v prevádzke druhý röntgen v poliklinickej časti, podľa techničky išlo o náročné obdobie pre chorých i zamestnancov, ktorí museli pacientov prevážať medzi jednotlivými budovami.
Nový röntgen má podľa nemocnice zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti i komfort pacientov a personálu. Výhodou má byť najmä nižšia radiačná záťaž, vyššie rozlíšenie snímok a urýchlenie diagnostických procesov. „Tá rozlišovacia schopnosť nám v reálnom čase poskytuje presné snímky a zachytí aj tie najmenšie detaily,“ doplnila Adamove s tým, že na pracovisku, kde prichádzajú pacienti zo širokého okolia, dokážu denne zrealizovať 120 vyšetrení.
Celková investícia do modernizácie rádiologického pracoviska v Lučenci predstavovala približne 200.000 eur, nemocnica projekt hradila z vlastných zdrojov. „Prebudovali sa aj steny, to znamená baritové omietky, urobili sa podlahy, elektrické vedenie,“ uviedol Miadok. Ako dodal, ďalších približne 10.000 eur nemocnica investovala do vybudovania novej recepcie s pokladňou.