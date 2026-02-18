Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Lučenci vlani odstránili z ulíc šesť vrakov áut

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Mestskí policajti najskôr vyzývajú majiteľov vrakov na ich odstránenie z verejných priestorov.

Autor TASR
Lučenec 18. februára (TASR) - Lučenecká samospráva pokračuje v odstraňovaní starých a nepojazdných vozidiel, ktoré zaberajú parkovacie miesta a narúšajú vzhľad verejných priestorov. V roku 2025 mestská polícia (MsP) odstránila z ulíc šesť vrakov, ďalších 30 po výzve od MsP odstránili majitelia áut. Radnica o tom informovala na svojej webovej stránke.

„V priebehu roka 2025 bolo na území mesta nahlásených občanmi alebo zistených hliadkami MsP celkovo 72 motorových vozidiel, ktoré boli vrakmi v zmysle Zákona o odpadoch, alebo neoprávnene zaberali verejné priestranstvo. Po preverení však bolo zistené, že niektoré mali platnú technickú a emisnú kontrolu, a preto ich nebolo možné považovať za staré vozidlo v zmysle platnej legislatívy,“ priblížilo mesto.

Mestskí policajti najskôr vyzývajú majiteľov vrakov na ich odstránenie z verejných priestorov. V 30 prípadoch majitelia na výzvu reagovali a autá odstránili dobrovoľne. Šesť vrakov vlani odstránila MsP, v ostatných prípadoch ďalej koná.

S odstraňovaním vrakov z ulíc mesta začala lučenecká samospráva v roku 2023. Ak majitelia na výzvu MsP nereagujú, staré autá odťahujú na záchytné strážené parkovisko. „Ak majiteľ ignoruje výzvy, musí počítať s tým, že náklady na odtiahnutie a uskladnenie bude mesto spätne vymáhať. V Lučenci sa paušálny poplatok za odstránenie vraku pohybuje na úrovni 307 eur,“ priblížila radnica s tým, že verejnosť môže staré vraky na uliciach nahlasovať na linku MsP na čísle 159.
.

