V Lučenci volia po rokoch v nových volebných miestnostiach

Lučenec 23. marca (TASR) - Časť obyvateľov mesta Lučenec volí v sobotných prezidentských voľbách v nových volebných miestnostiach. Po presťahovaní Mestského úradu Lučenec musela samospráva po niekoľkých rokoch pristúpiť k zmene dvoch volebných okrskov, ľudia žijúci v centre mesta tak po novom volia v priestoroch kina Apollo či v budove okresného úradu (OÚ).



V budove dnes už bývalého mestského úradu na Novohradskej ulici boli zriadené dve volebné miestnosti pri parlamentných či komunálnych voľbách v rokoch 2020, 2022 aj 2023. V úvode tohto roku samospráva svoje sídlo presťahovala do nových priestorov, došlo tak aj k zmene dvoch volebných okrskov.



"Volebné miestnosti v budove kina Apollo a na OÚ Lučenec boli vybrané na základe dostupných a voľných kapacít, pričom volebná miestnosť sa situovala v rámci volebného okrsku a prihliadalo sa aj na vlastnícky vzťah mesta k budove. Nové miestnosti sú vzdialené len niekoľko metrov od miestností, ktoré voliči navštevovali v priestoroch dnes už bývalého mestského úradu," priblížila pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Zmena sa týka časti obyvateľov žijúcich na Námestí republiky a uliciach A. Bernoláka a Ľudovíta Štúra, ako aj obyvateľov s trvalým pobytom v štvrti M. R. Štefánika. V oboch okrskoch je dokopy zapísaných vyše 1280 voličov. "Všetci voliči si vo svojich schránkach v dostatočnom časovom predstihu našli oznámenia o konaní volieb, kde majú okrem iného uvedenú aj adresu príslušnej volebnej miestnosti," dodala Baboľová.



Volebnú miestnosť, ktorá sa nachádza v budove kina Apollo, navštívilo do 10.30 h vyše 100 voličov. "Takmer každý povie, ako sme sa zašili, že nás nevedeli nájsť. Na oznámení o mieste a konaní volieb bolo napísané len kino Apollo, nebol tam napísaný zadný vchod," skonštatovala pre TASR predsedníčka okrskovej volebnej komisie Andrea Matisková. Doterajší priebeh volieb napriek tomu hodnotí ako bezproblémový, členovia komisie dopoludnia označili hlavný vchod a budovu kina šípkami vedúcimi k volebnej miestnosti.



Aj do volebnej miestnosti v budove lučeneckého okresného úradu vchádzajú voliči bočným vchodom, v ranných hodinách už stihlo odvoliť približne 150 ľudí. "Spočiatku chodilo menej ľudí, potom sa to rozbehlo. Ľudia chodia spredu, ale dali sme tam šípku, takže prídu okolo a bočným vchodom sa dostanú k nám," uviedol pre TASR predseda tunajšej okrskovej volebnej komisie.



Aktuálne prezidentské voľby sú v poradí šieste priame voľby prezidenta v ére samostatného Slovenska. Voliči si novú hlavu štátu vyberajú spomedzi deviatich kandidátov, volebné miestnosti budú v sobotu otvorené do 22.00 h. Prípadné druhé kolo volieb bude v sobotu 6. apríla.