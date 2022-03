V Lučenci vyhlásili finančnú zbierku, vo Fiľakove chystajú ubytovanie

Lučenec 2. marca (TASR) – Samospráva Lučenca vyhlásila dobrovoľnú finančnú zbierku na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou z Ukrajiny. V susednom Fiľakove zasa krízový štáb mesta riešil ubytovacie kapacity, ktoré by bolo možné ponúknuť ukrajinským rodinám.



Vyhlásenie finančnej zbierky v Lučenci schválili na pondelňajšom (28. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva, vytvorený fond má slúžiť najmä na zabezpečenie pomoci pre utečencov z Ukrajiny. Ako TASR informoval hovorca mesta Andrej Barančok, finančné príspevky je možné posielať prevodom na bankový účet mesta, alebo odovzdať v hotovosti do označenej pokladničky umiestnenej v kancelárii prvého kontaktu.



"Zriadením fondu pomoci chceme získať dobrovoľné finančné príspevky, ktorými zabezpečíme potrebné veci ako stravu, ubytovanie či hygienické potreby," priblížila primátorka Alexandra Pivková.



Pre situáciu na Ukrajine zasadal krízový štáb aj v susednom meste Fiľakovo, okrem zbierky materiálnej pomoci riešil aj ubytovacie kapacity na území mesta. "Podľa informácií primátora (Attilu, pozn. TASR) Agócsa bude na tento účel pripravený internát strednej odbornej školy v správe Banskobystrického samosprávneho kraja. V súčasnosti by mali byť schopní ubytovať 62 ľudí v izbách, v prípade kapacitnej krízy ďalších 60 v telocvični školy," informovalo mesto na sociálnej sieti.



V prípade naplnenia týchto kapacít je samospráva pripravená ponúknuť ukrajinským rodinám na ubytovanie aj vlastné priestory. V Novohradskom turisticko-informačnom centre má k dispozícii 12 lôžok, ďalších desať je na futbalovom štadióne. Mesto tiež vyzýva obyvateľov, ktorí majú záujem poskytnúť ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny svoje súkromné ubytovanie, aby kontaktovali mestský úrad.