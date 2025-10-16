Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Lučenci začína sa revitalizácia vnútrobloku na Rúbanisku II

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Samospráva na realizáciu projektu získala dotáciu z európskych zdrojov.

Autor TASR
Lučenec 16. októbra (TASR) - V meste Lučenec sa začína s revitalizáciou vnútrobloku na sídlisku Rúbanisko II. Samospráva odovzdala stavenisko zhotoviteľovi, projekt sa tak začína prípravnými prácami. Revitalizácia verejného priestoru za vyše 850.000 eur prinesie obnovu infraštruktúry i viac zelene. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.

„V týchto dňoch zhotoviteľ realizuje zameranie inžinierskych sietí a pripravuje priestor na začatie stavebných prác. Revitalizácia vnútrobloku prinesie kvalitnejšie, estetickejšie a ekologickejšie prostredie pre všetkých obyvateľov Rúbaniska II,“ uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.

Cieľom projektu je premeniť sídliskový vnútroblok na moderný, udržateľný a klimaticky odolný verejný priestor. Revitalizácia zahŕňa obnovu infraštruktúry, zmenu odtokových pomerov i realizáciu vodozádržných opatrení v podobe dažďových záhrad či doplnenia zelene. Pribudne i nový mobiliár.

„Odstránime staré betónové chodníky, ktoré neumožňovali prirodzené vsakovanie zrážok. Nové povrchy budú ekologické, umožnia prirodzený odtok vody. Ďalšími vodozádržnými opatreniami vyriešime problémy so zaplavením chodníkov a ďalších plôch, ku ktorému dochádza po silných dažďoch,“ priblížila primátorka.

Samospráva na realizáciu projektu získala dotáciu z európskych zdrojov. Práce bude na základe výsledkov verejného obstarávania realizovať spoločnosť Colas Slovakia, celková cena predstavuje približne 858.000 eur. Samotná výstavba sa začne po ukončení prípravných prác v závislosti od poveternostných podmienok. Mesto obyvateľov žiada o trpezlivosť a ohľaduplnosť pri pohybe v dotknutej lokalite.
.

