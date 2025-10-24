< sekcia Regióny
V Lučenci zadržali muža v pátraní, mal pri sebe väčší obnos hotovosti
K udalosti v Lučenci došlo vo štvrtok (23. 10.) po tom, ako príslušníci Finančnej správy v rámci kontroly zastavili vozidlo s dvoma pasažiermi.
Autor TASR
Lučenec 24. októbra (TASR) - Polícia a príslušníci Finančnej správy SR zadržali v Lučenci 39-ročného muža obvineného z majetkovej trestnej činnosti. Podozrivého odhalili pri bežnej kontrole vozidla, z miesta sa pokúsil uniknúť. V kontrolovanom aute bol zaistený aj väčší obnos finančnej hotovosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
K udalosti v Lučenci došlo vo štvrtok (23. 10.) po tom, ako príslušníci Finančnej správy v rámci kontroly zastavili vozidlo s dvoma pasažiermi. V čase kontroly okolo prechádzal aj policajný kriminalista z Lučenca, ktorý spolujazdca z auta spoznal ako osobu v pátraní. Po tom, ako túto informáciu oznámil príslušníkom Finančnej správy, sa podozrivý muž pokúsil o útek, čo sa mu však nepodarilo.
„Následným preverovaním bolo zistené, že ide skutočne o osobu, po ktorej tohto roku vyhlásilo pátranie Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Zvolene, a ktorá je obvinená z majetkovej trestnej činnosti. Ide o 39-ročného Lučenčana, ktorý už bol aj v minulosti viackrát súdne trestaný,“ priblížila Kováčiková. Muž bol následne eskortovaný do policajnej cely vo Zvolene, podaný bude aj podnet na návrh na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby.
V kontrolovanom aute boli okrem toho v plastovom vrecúšku spozorované aj peniaze. „Išlo o väčší obnos finančnej hotovosti, pričom osoby z vozidla nevedeli preukázať jej pôvod. Nakoľko z celej situácie, ako aj doposiaľ zistených informácií vzniklo dôvodné podozrenie, že by mohli peniaze pochádzať z trestnej činnosti, lučeneckí policajti tieto zaistili a v tejto súvislosti bude prebiehať vyšetrovanie,“ doplnila Kováčiková.
