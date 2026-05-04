V Lučenci zadržali tri osoby podozrivé z majetkovej trestnej činnosti
Autor TASR
Lučenec 4. mája (TASR) - Príslušníci oddelenia cieľového pátrania Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru zadržali koncom apríla v Lučenci tri osoby podozrivé z majetkovej trestnej činnosti. Akcia bola výsledkom spolupráce s rakúskymi úradmi. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
V rámci koordinovanej akcie v Lučenci najskôr v ranných hodinách zadržala dve osoby, a to 19-ročnú ženu a 40-ročného muža. O pár hodín neskôr bol zadržaný aj ďalší 45-ročný muž, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz.
„Zadržanie osôb bolo vykonané na základe žiadosti styčného dôstojníka Rakúska, pričom išlo o výsledok úzkej medzinárodnej policajnej spolupráce a výmeny operatívnych informácií,“ priblížila polícia.
