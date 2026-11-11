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V Lučenci zadržali vodičku s 1,5 promile a dvoma vodičskými preukazmi
Policajná hliadka zastavila ženu v Lučenci v stredu (10. 11.) v ranných hodinách.
Autor TASR
Lučenec 11. novembra (TASR) - V meste Lučenec polícia zadržala 35-ročnú vodičku, ktorá pri dychovej skúške nafúkala takmer 1,5 promile alkoholu. Žene zadržali aj dva vodičské preukazy, obvinená bola z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
Policajná hliadka zastavila ženu v Lučenci v stredu (10. 11.) v ranných hodinách. Vozidlo, ktoré viedla, nemalo platnú emisnú a technickú kontrolu. Vodička policajtom predložila dva vodičské preukazy, lustráciou bolo zistené, že jeden z nich bol v evidenciách vedený ako stratený.
„Nasledovala dychová skúška a ďalšie prekvapenie, vodička nafúkala 0,7 mg/l, čo v prepočte predstavuje takmer 1,5 promile. Vodička tak v okamihu prišla o oba vodičáky a putovala do policajnej cely,“ doplnila polícia s tým, že voči žene už bolo vznesené obvinenie.
Policajná hliadka zastavila ženu v Lučenci v stredu (10. 11.) v ranných hodinách. Vozidlo, ktoré viedla, nemalo platnú emisnú a technickú kontrolu. Vodička policajtom predložila dva vodičské preukazy, lustráciou bolo zistené, že jeden z nich bol v evidenciách vedený ako stratený.
„Nasledovala dychová skúška a ďalšie prekvapenie, vodička nafúkala 0,7 mg/l, čo v prepočte predstavuje takmer 1,5 promile. Vodička tak v okamihu prišla o oba vodičáky a putovala do policajnej cely,“ doplnila polícia s tým, že voči žene už bolo vznesené obvinenie.