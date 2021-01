Nemocnica v Lučenci zaočkovala proti COVID-19 prvých zdravotníkov

Lučenec 15. januára (TASR) – Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Lučenci v piatok zaočkovala prvých zdravotníckych pracovníkov. Na sociálnej sieti o tom informovala primátorka Alexandra Pivková, podľa ktorej toto zdravotnícke zariadenie dostalo v prvej várke 80 ampuliek vakcíny, z ktorej je schopné zaočkovať prvou dávkou 480 ľudí.



„Som veľmi rada, že sa s vakcináciou proti COVID-19 začalo už aj v našom meste. Je to najefektívnejšie riešenie, vďaka ktorému sa budeme môcť postupne vrátiť k bežnému spôsobu života,“ podotkla primátorka.



Uviedla tiež, že podľa vyjadrenia riaditeľa nemocnice Júliusa Höffera by zamestnanci mali byť zaočkovaní do troch dní, pričom očkovacie centrum v nemocnici je schopné zaočkovať zhruba 300 ľudí denne počas 12-hodinovej zmeny.