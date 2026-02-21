< sekcia Regióny
V Lučeneci sa začína modernizácia desiatich zastávok MHD
Autor TASR
Lučenec 21. februára (TASR) - V Lučenci sa začína s modernizáciou desiatich zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD), na ktoré samospráva získala v rámci úspešného projektu nenávratný finančný príspevok vo výške 213.108 eur z Programu Slovensko 2021- 2027. Stavenisko už oficiálne odovzdala zhotoviteľovi, ktorý v týchto dňoch začína s prípravnými prácami. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Lučenec Michaela Baboľová.
Obnova bude prebiehať postupne, pričom pracovať sa bude súčasne na viacerých zastávkach. Presný priebeh realizácie a harmonogram jednotlivých prác bude závisieť aj od počasia a dodávok materiálov, autobusových prístreškov.
„Mestu sa podarilo vysúťažiť nižšiu cenu, hodnota diela je 195.569 eur. Zhotoviteľ má na realizáciu šesť mesiacov. Ak práce a dodávky materiálov budú prebiehať bez neočakávaných udalostí, dielo môže byť odovzdané aj skôr. Mesto obnoví spolu desať zastávok so zázemím, pričom na siedmich z nich bude vymenený jestvujúci prístrešok a na troch miestach - Námestie republiky, Masarykova ulica, Vajanského - bude doplnený nový prístrešok,“ vysvetlila Baboľová.
V rámci modernizácie zastávok sa vykonajú stavebné úpravy, ako odstránenie pôvodného krytu a jestvujúcich vrstiev zázemia zastávky, vybudovanie základovej dosky, položenie zámkovej dlažby, demontáž existujúceho prístrešku zastávky a osadenie nového aj s lavičkou. Prístrešky budú mať oceľovú konštrukciu opatrenú ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypaľovaným lakom. Strecha a steny budú z kaleného skla s vysokou pevnosťou. Staré prístrešky, ktoré sú ešte v dobrom technickom stave, opätovne využijú na iných miestach, kde poslúžia cestujúcej verejnosti.
„Modernizácia zastávok MHD je investíciou do ekologickejších foriem dopravy. Verím, že kvalitné a moderné zázemie motivuje obyvateľov uprednostniť verejnú dopravu pred jazdou autom, čo má priaznivý vplyv nielen na životné prostredie, ale i na dopravnú záťaž a mikroklímu v meste. Ide o ďalší projekt, ktorým zároveň upravíme verejné priestranstvá a vďaka realizovaniu projektu z externých zdrojov nezaťažujeme mestský rozpočet v celom rozsahu investície,“ zdôraznila primátorka Lučenca Alexandra Pivková.
