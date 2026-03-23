< sekcia Regióny
V Lúčnici nad Žitavou uzavreli cestu III/1656, dôvodom je oprava mosta
Obchádzková trasa je vedená cez mesto Vráble a po ceste II/511 v smere na Žitavce.
Autor TASR
Lúčnica nad Žitavou 23. marca (TASR) - Okresný dopravný inšpektorát v Nitre upozorňuje motoristickú verejnosť na úplné uzavretie cesty III/1656 v obci Lúčnica nad Žitavou. Plánovaná uzávera sa začala v pondelok. Jej dôvodom je rekonštrukcia mosta ponad potok Lúžtek, ktorý je aktuálne v havarijnom stave.
Vzhľadom na šírkové parametre cesty a technológiu stavby je nevyhnutné úsek cesty v rámci mosta úplne uzavrieť. Na obmedzenie upozorňuje dočasné dopravné značenie. Obchádzková trasa je vedená cez mesto Vráble a po ceste II/511 v smere na Žitavce.
