V Lužiankach by mala vzniknúť lokálna zoo
Autor TASR
Lužianky 14. mája (TASR) - V nevyužívanom areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Lužianky pri Nitre by mala vzniknúť nová lokálna zoologická záhrada. Jej vybudovanie pripravuje spoločnosť Special Immo Lužianky. Investor uvažuje, že navrhovanú investíciu bude realizovať postupne v troch etapách, ktoré na seba budú pozvoľne funkčne a logicky nadväzovať. Ukončenie stavebných a realizačných prác a otvorenie areálu pre verejnosť odhaduje na roky 2027 až 2030 podľa jednotlivých etáp, uvádza sa v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).
Podľa investora navrhovaná investícia vyplní nevyužívaný priestor brownfieldu v Lužiankach a súčasne ho premení na rekreačno-vzdelávaciu atrakciu. Tá priláka návštevníkov, čo bude mať pozitívny ekonomický, edukatívny, voľnočasovo - rekreačný i sociálny potenciál.
Areál s rozlohou zhruba 50.000 štvorcových metrov je v prevažnom vlastníctve investora. Ďalších 5000 štvorcových metrov pribudne v ďalších etapách projektu, určené budú na parkovacie plochy a zeleň.
Vybudovanie lokálnej zoologickej záhrady bude pozostávať najmä z potrebných úprav a rekonštrukcie existujúcich hlavných objektov, spevnených plôch a komunikácií, súvisiacej infraštruktúry, doplnenia nových objektov služieb a maloobchodu, tvorby nových nespevnených plôch, zelených a vegetačných plôch, ihrísk, príslušného mobiliáru a parkovacích plôch.
Tematický park/zoologická záhrada pri Nitre je navrhnutá ako všeobecná, s hlavnou špecializáciou na terárijné druhy. Biotopová, zoogeografická príbuznosť druhov nie je špecificky akcentovaná.
Existujúce priemyselné a poľnohospodárske objekty sú v predloženom zámere rozdelené do troch základných blokov. Hlavná päťposchodová budova bude venovaná terárijným a akváriovým expozíciám. Haly na západe, spojené dvojposchodovým krčkom, budú upravené pre expozíciu subtrópov a trópov. Haly na východe areálu budú slúžiť servisným prevádzkam a bude v nich umiestnené aj kryté ihrisko pre deti, prípadne rôzne záujmové expozície.
Strategickým cieľom predloženého zámeru je navrhnúť návštevnícky celoročne príťažlivý tematický park/špecifickú zoologickú záhradu, ktorá bude zodpovedať súčasným trendom v starostlivosti o zvieratá. Zahŕňať bude potrebnú vybavenosť a služby pre návštevníkov.
V prvej etape očakáva investor návštevnosť zhruba 15.000 ľudí ročne, v druhej etape by sa mala zvýšiť na 50.000 návštevníkov. Po ukončení poslednej etapy projektu by mala ročná návštevnosť stúpnuť na 150.000 návštevníkov. Zvyšovať sa bude aj počet zamestnancov lokálnej zoologickej záhrady. V prvej etape ich bude 10 až 15 vrátane brigádnikov, v druhej asi 15 až 25 a v poslednej, tretej etape by malo v areáli pracovať 25 až 35 ľudí vrátane brigádnikov.
