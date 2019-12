V lyžiarskom stredisku Jahodná začali s technickým zasnežovaním

Košice 2. decembra (TASR) - S technickým zasnežovaním začali v lyžiarskom stredisku Jahodná neďaleko Košíc v nedeľu (1. 12.), snežné delá boli v prevádzke aj v pondelok. Pre TASR to uviedol vedúci strediska Ján Petróci. Verí, že tohtoročnú lyžiarsku sezónu sa im podarí otvoriť pred vianočnými sviatkami.



„V nedeľu 1. decembra v skorých ranných hodinách, respektíve v nočných hodinách, sme v stredisku Jahodná začali s technickým zasnežovaním. Zasnežujeme zatiaľ hlavnú zjazdovku, uvidíme podľa počasia, ako to bude vyzerať. Ťažko povedať, či dva alebo tri týždne potrebujeme na to, aby sme vedeli spustiť stredisko," povedal s tým, že s technickým zasnežovaním zvyknú začínať koncom novembra.



Oproti minulému roku rozšírili kapacitu pre lyžiarske školy. Na Jahodnej budú počas sezóny k dispozícii tri vleky na detskej zjazdovke a na hlavnej zjazdovke dva veľké vleky. „Na novej zjazdovke, keď sa nám podarí podľa počasia v novom roku zasnežiť a dosnežiť, je ďalší veľký vlek. Takisto lyžiarska škola má k dispozícii dva lanové vleky. Túto sezónu by mal pribudnúť pásový vlek pre najmenšie deti," dodal Petróci.



Čo sa týka bežeckého lyžovania, zvýšený záujem eviduje najmä u mládeže. „Lyžiarska škola robí aj úpravu takých menších tratí v okolí. Pokiaľ napadne viac snehu, v podstate upravujeme cestu až na Prednú holicu, na Lajošku," uzavrel.