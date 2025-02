V lyžiarskom stredisku na Kubínskej holi sa uskutoční hudobný festival

Dolný Kubín 27. februára (TASR) - V lyžiarskom stredisku na Kubínskej holi odštartujú tretí ročník zimného hudobného festivalu. Zimná verzia festivalu Grape sa uskutoční 7. a 8. marca, a to za každých snehových podmienok. Vstup pre všetkých návštevníkov festivalu bude voľný. Pre TASR to potvrdila marketingová špecialistka Orava Skipark Patrícia Jaššová.



Na festivale vystúpia najmä slovenskí hudobníci. "Medzi najznámejšími interpretmi, ktorí na podujatí vystúpia, sú kapely Billy Barman, Medial Banana, Gleb, dídžej Vec či Porsche Boy. Návštevníci si tak počas dvoch dní budú môcť užiť nielen lyžovačku, ale aj živú hudbu priamo na svahu Kubínskej," uviedla Jaššová.



Desiatky interpretov budú vystupovať na pódiách rozmiestnených po celom areáli lyžiarskeho strediska. Podujatie odštartuje dídžej v ski-bare a na terase reštaurácie 7. marca.



Okrem hudobných vystúpení sa môžu návštevníci tešiť aj na športové aktivity. "Sme radi, že okrem 20 hudobných vystúpení sa povenujeme aj športu. Na sobotu (8. 3.) sme pripravili skialpový výšľap a opäť budeme spolupracovať s akciou Banked slalom," uviedol organizátor festivalu Ján Trstenský.



Organizátori očakávajú, že zimnú verziu podujatia navštívi 5000 ľudí. Okrem hudobného programu budú v prípade priaznivých snehových podmienok v bežnom režime od 8.30 h do 15.30 h pripravené aj lyžiarske trate. V piatok 7. marca bude taktiež v prípade priaznivého počasia spustené aj večerné lyžovanie.