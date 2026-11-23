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V lyžiarskom stredisku Vernár spustili prevádzku pre lyžiarske kluby
V nedeľu (22. 11.) začali naplno zasnežovať zjazdovky aj v stredisku Bachledka v Ždiari.
Autor TASR
Vernár/Ždiar 23. novembra (TASR) - V lyžiarskom stredisku Vernár - Studničky v pondelok spustili prevádzku. Prevádzkovateľ strediska Ján Alexa pre TASR potvrdil, že sa im podarilo zasnežiť jednu zjazdovku, ktorá bude počas tohto týždňa k dispozícii pre lyžiarske kluby a na tréningy. Novú zimnú sezónu pre verejnosť spustia v piatok 27. novembra.
„Od pondelka púšťame malý vlek, keďže sa nám ozvali lyžiarske kluby, ktoré sa chcú prísť k nám rozlyžovať. Začali sme tento rok zasnežovanie zase o niečo skôr, minulý týždeň sa trošku oteplilo aj pršalo, ale zvládli sme to, takže dnešným dňom otvárame lyžiarsku sezónu,“ uviedol Alexa. Zatiaľ sa bude dať lyžovať v dolnej časti na zjazdovke dlhej 350 metrov, kde je aj večerné lyžovanie. Aktuálne je stredisko zasnežené zhruba na 50 percent, vďaka priaznivej predpovedi počasia budú v zasnežovaní pokračovať a do konca tohto týždňa by tak chceli sprevádzkovať aj „veľký vlek“ aspoň po prvú výstupnú zastávku. Novinkou vo Vernári je nová zjazdovka, prioritne určená pre lyžiarske kluby.
V nedeľu (22. 11.) začali naplno zasnežovať zjazdovky aj v stredisku Bachledka v Ždiari. „Dá sa povedať, že sme zasnežovanie spustili na všetkých svahoch. Ak nám to počasie umožní, tak 5. decembra by sme chceli stredisko otvoriť,“ uviedol pre TASR marketingový manažér strediska Michal Rusiňák. Stredisko vstupuje do novej zimnej sezóny najmä s vylepšeniami pre rodiny s deťmi a začiatočníkov. Medzi hlavné novinky a zmeny patrí rozšírenie detského areálu o 5000 štvorcových metrov, pričom priestor na hrebeni Spišskej Magury rozdelili do troch prehľadných zón - na uzavretý výučbový areál lyžiarskej školy, oddelenú verejnú zónu pre rodiny a hlavnú zjazdovku pre pokročilých lyžiarov. Pribudne tam aj nový 94-metrový dopravníkový pás a od 26. decembra bude trikrát do týždňa otvorená večerná svetelná expozícia Čarovná krajina na Chodníku korunami stromov doplnená o dennú aj večernú sánkovačku na 2,5-kilometrovej dráhe. V platnosti ostáva aj spoločný skipas pre tri strediská v Ždiari - Bachledka, Strachan a Strednica a celodenný skipas Tatry Super Ski je po novom platný aj na lanovku v Bachledke.
V Snowparku Lučivná spustili zasnežovanie ešte v prvej polovici novembra a priebežne v ňom pokračujú. Pred novou sezónou tam zrealizovali rozsiahly projekt vodozádržnej nádrže na umelé zasnežovanie. „Vďaka tomuto technickému prvku budeme mať možnosť pripraviť podmienky na lyžovanie vo vyššej intenzite a kvalite. Prvé zasnežovanie už máme úspešne odskúšané, takže sa spolu môžeme tešiť na novú sezónu,“ uviedlo stredisko na sociálnej sieti. V susednej Lopušnej doline začali naplno zasnežovať v noci na pondelok a zvyčajne tam otvárajú sezónu počas Vianoc.
„Od pondelka púšťame malý vlek, keďže sa nám ozvali lyžiarske kluby, ktoré sa chcú prísť k nám rozlyžovať. Začali sme tento rok zasnežovanie zase o niečo skôr, minulý týždeň sa trošku oteplilo aj pršalo, ale zvládli sme to, takže dnešným dňom otvárame lyžiarsku sezónu,“ uviedol Alexa. Zatiaľ sa bude dať lyžovať v dolnej časti na zjazdovke dlhej 350 metrov, kde je aj večerné lyžovanie. Aktuálne je stredisko zasnežené zhruba na 50 percent, vďaka priaznivej predpovedi počasia budú v zasnežovaní pokračovať a do konca tohto týždňa by tak chceli sprevádzkovať aj „veľký vlek“ aspoň po prvú výstupnú zastávku. Novinkou vo Vernári je nová zjazdovka, prioritne určená pre lyžiarske kluby.
V nedeľu (22. 11.) začali naplno zasnežovať zjazdovky aj v stredisku Bachledka v Ždiari. „Dá sa povedať, že sme zasnežovanie spustili na všetkých svahoch. Ak nám to počasie umožní, tak 5. decembra by sme chceli stredisko otvoriť,“ uviedol pre TASR marketingový manažér strediska Michal Rusiňák. Stredisko vstupuje do novej zimnej sezóny najmä s vylepšeniami pre rodiny s deťmi a začiatočníkov. Medzi hlavné novinky a zmeny patrí rozšírenie detského areálu o 5000 štvorcových metrov, pričom priestor na hrebeni Spišskej Magury rozdelili do troch prehľadných zón - na uzavretý výučbový areál lyžiarskej školy, oddelenú verejnú zónu pre rodiny a hlavnú zjazdovku pre pokročilých lyžiarov. Pribudne tam aj nový 94-metrový dopravníkový pás a od 26. decembra bude trikrát do týždňa otvorená večerná svetelná expozícia Čarovná krajina na Chodníku korunami stromov doplnená o dennú aj večernú sánkovačku na 2,5-kilometrovej dráhe. V platnosti ostáva aj spoločný skipas pre tri strediská v Ždiari - Bachledka, Strachan a Strednica a celodenný skipas Tatry Super Ski je po novom platný aj na lanovku v Bachledke.
V Snowparku Lučivná spustili zasnežovanie ešte v prvej polovici novembra a priebežne v ňom pokračujú. Pred novou sezónou tam zrealizovali rozsiahly projekt vodozádržnej nádrže na umelé zasnežovanie. „Vďaka tomuto technickému prvku budeme mať možnosť pripraviť podmienky na lyžovanie vo vyššej intenzite a kvalite. Prvé zasnežovanie už máme úspešne odskúšané, takže sa spolu môžeme tešiť na novú sezónu,“ uviedlo stredisko na sociálnej sieti. V susednej Lopušnej doline začali naplno zasnežovať v noci na pondelok a zvyčajne tam otvárajú sezónu počas Vianoc.