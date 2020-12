V lyžiarskych strediskách v Tatrách už fungujú mobilné odberové miesta

Vysoké Tatry 23. decembra (TASR) – V lyžiarskych strediskách v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese už fungujú od stredy mobilné odberové miesta na antigénové testovanie. TASR o tom informoval komunikačný manažér spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda.



Pri príchode do hotela alebo lyžiarskeho strediska musia byť klienti pripravení preukázať sa potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín. Aj napriek zriadeniu testovacích bodov priamo v lyžiarskych strediskách TMR návštevníkom odporúča absolvovať takýto test ešte v mieste svojho trvalého bydliska. Po príchode do strediska sa tak budú môcť už bez zdržania venovať lyžovačke a svojmu zimnému pobytu.



V prípade, že bude pobyt klientov vo Vysokých Tatrách dlhší ako 72 hodín, k dispozícii bude viacero odberových miest s dostatočnou kapacitou pre možnosť testovania alebo môžu návštevníci využiť komerčné TMR odberové miesta. Ako priblížil Galajda, V Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese sú v prevádzke v čase od 9.00 h do 13.00 h a od 14.00 do 18.00 h. Počas sviatkov vo štvrtok (24. 12.) sú zatvorené a v piatok (25. 12.) fungujú od 13.00 do 17.00 h.