V Maduniciach horeli dva domy, škoda je najmenej 110.000 eur

Madunice 6. augusta (TASR) – Škodu vo výške najmenej 110.000 eur spôsobil pondelkový (5. 8.) požiar striech dvoch rodinných domov v Maduniciach pri Hlohovci. Zapríčinila ho podľa hasičov nedbalosť a neopatrnosť fyzickej osoby.



Požiar ohlásili pred 15.00 h. "V tom čase boli v susednej obci Drahovce nasadené dve cisterny na hasenie požiaru trávy, takže dokázali doraziť na miesto do piatich minút," informoval Martin Krajčovič, vedúci oddelenia operačného riadenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Veliteľ zásahu si následne vyžiadal ďalšie hasičské jednotky a prísť musela aj záchranná zdravotná služba, pretože majiteľke jedného z domov prišlo nevoľno.



"Na oba domy boli nasadené C prúdy vody a priebežne bol ochladzovaný tretí susedný dom. Zasahovali hasiči z Hlohovca, Piešťan, Trnavy a dobrovoľné hasičské zbory obcí Madunice, Drahovce, Veľké Kostoľany a Vrbové," doplnil Krajčovič.



Podľa vyjadrenia trnavskej krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Martiny Kredatusovej podľa prvotných zistení k požiaru došlo tak, že muž varil v prístavbe k jednému z domov marhuľový kvas. "Kotol, pod ktorým horel oheň, nechal bez dozoru a za ten čas pravdepodobne v dolnej časti vypadla rúra ústiaca do komína. Požiar, ktorý vznikol, sa rozšíril," uviedla. Polícia vec vyšetruje ako prečin všeobecného ohrozenia. "Za takýto skutok je v zmysle zákona možné uložiť odňatie slobody na dva až päť rokov," doplnila Kredatusová. Okolnosti súvisiace s nelegálnou výrobou alkoholu zároveň preveruje finančná správa.