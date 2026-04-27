V máji ponúkne múzeum v Banskej Štiavnici tematické podujatia
Autor TASR
Banská Štiavnica 27. apríla (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pripravilo v máji pre svojich návštevníkov viacero tematických podujatí aj pravidelné aktivity. V najbližších týždňoch im ponúka zážitkovú Noc múzeí a galérií, ale aj rekonštrukciu „Poslednej večere“.
Hlavným podujatím múzea je Noc múzeí a galérií. „Obyvatelia a návštevníci Handlovej sa môžu 22. mája tešiť na Skutočnú noc v múzeu, kde ich čaká autentické rozprávanie bývalého baníka, súťaže a unikátna možnosť prespania priamo v priestoroch Uhoľnej expozície,“ informovalo múzeum.
Kultúrna ponuka pokračuje 23. mája v Novom zámku v Banskej Štiavnici podujatím „Osmani na obzore“. Toto podujatie je koncipované ako podvečer a večer plný aktivít vrátane prezentácie historických palných zbraní, kaligrafickej dielne, ukážok dobového tábora s ochutnávkami z vtedajšej kuchyne či hry „Posledná hliadka“ o záchranu mesta.
„Súčasťou májových podujatí je aj výstava Leonardova Posledná večera v Starom zámku, ktorá návštevníkom ponúka pohľad na precíznu rekonštrukciu slávneho diela v prevedení akademického maliara Stanislava Lajdu,“ dodali múzejníci s tým, že táto výnimočná umelecká inštalácia je prístupná návštevníkom počas celého mesiaca a v priestoroch zámku potrvá až do konca novembra.
V máji bude SBM pokračovať aj vo svojich pravidelných aktivitách. V Galérii Jozefa Kollára je až do konca mesiaca sprístupnená výstava „Umenie a krása reštaurovania“. V priestoroch Kammerhofu môžu záujemcovia navštíviť „Otvorený depozitár mineralogickej zbierky“ s viac ako 7000 vzorkami a handlovská Ekodielnička ponúka počas pracovných dní kreatívne kurzy pre verejnosť, zamerané na techniku quilling či výrobu hmyzích domčekov.
