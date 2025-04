V máji sa uskutoční druhý ročník nočného behu mestom Hlohovec

Hlohovec 21. apríla (TASR) - Druhý ročník podujatia Nočný beh Hlohovcom sa uskutoční v sobotu 17. mája so štartom a cieľom v zámockej záhrade. Šesťkilometrová trasa povedie popri rieke Váh, cez centrum mesta a okolo jeho historických dominánt. Deti budú bežať okolo jazierka zámockého parku. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Hlohovec Miroslava Hankoščáková.



Každý, kto prejde cieľom, získa účastnícku medailu. Dva úseky šesťkilometrovej trate sprevádza prevýšenie, ale o to ľahšia bude dolu kopcom do cieľa. Bežci okrem toho približne štyri metre prebehnú po trávnatom povrchu ku schodisku na hrádzu a pri Empírovom divadle približne 20 metrov po mlatovom povrchu. Začiatok behu je naplánovaný na 21.00 h.



Počas pretekov bude vylúčená doprava, situáciu bude koordinovať mestská a štátna polícia. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi usporiadateľov a príslušníkov polície. Každý pretekár je povinný mať na sebe reflexný doplnok.