V máji sa v Sabinove začne druhá etapa rekonštrukcie teplovodov
Modernizácia teplovodov prinesie podľa radnice viacero výhod.
Autor TASR
Sabinov 28. apríla (TASR) - Obyvateľov ulíc Puškinova, Jakubovanská, Prešovská a 17. novembra v Sabinove čakajú v najbližších mesiacoch výrazné zmeny. Spoločnosť Sabyt pripravuje druhú etapu rekonštrukcie teplovodov, ktorej cieľom je modernizácia zastaraných rozvodov tepla a zvýšenie spoľahlivosti dodávok pre domácnosti. Ako informuje mesto Sabinov na svojej webstránke, práce odštartujú začiatkom mája a potrvajú približne do septembra.
Od 4. do 10. mája prebehne sondovanie potrubí, ktoré si vyžiada uzatvorenie viacerých peších priechodov. „Neprejazdný bude najmä úsek medzi ulicami Puškinova a Prešovská pri objektoch oproti pošte, rovnako aj prechod z Jakubovanskej do vnútrobloku. Tieto miesta budú rozkopané a prechodné nebudú približne jeden až dva mesiace,“ uvádza radnica.
Následne sa práce presunú na parkoviská a vnútrobloky. V druhom májovom týždni sa začne rozkopávka parkoviska na Puškinovej ulici, okolo 20. mája pribudnú výkopy vo vnútrobloku bytových domov na Puškinovej ulici. Po skončení jarmoku sa stavebné práce rozšíria aj na Ulicu 17. novembra, kde dôjde k zásahom do parkoviska aj chodníkov. Najintenzívnejšie obdobie nastane počas leta. V júli sa začne rekonštrukcia vo vnútroblokoch bytových domov na Ulici 17. novembra a Jakubovanská, ktorá potrvá približne dva mesiace. Súbežne v júli a auguste prebehnú práce aj na Prešovskej ulici.
Modernizácia teplovodov prinesie podľa radnice viacero výhod. „Obyvatelia môžu očakávať stabilnejšie dodávky tepla, zníženie poruchovosti, vyššiu energetickú efektívnosť a v konečnom dôsledku aj úspory na prevádzke. Nové rozvody zároveň prispejú k dlhodobej udržateľnosti infraštruktúry v tejto časti mesta,“ uvádza radnica.
Na zmiernenie dosahov budú zabezpečené dočasné pešie trasy a prístupy k bytovým domom. Taktiež budú zabezpečené náhradné parkovacie možnosti na nevyužitých plochách za bytovými domami na Puškinovej ulici a na Ulici 17. novembra a práce budú organizované tak, aby sa jednotlivé etapy zbytočne neprekrývali. Mesto zároveň vyzýva obyvateľov na trpezlivosť a ohľaduplnosť.
Predpoklad ukončenia hlavných prác je podľa radnice v septembri, pretože vtedy sa obvykle začína vykurovacia sezóna. Ako uvádza, je však možné predpokladať, že nepriaznivé poveternostné podmienky môžu niektoré práce spomaliť a odsunúť. Týka sa to najmä zasypávacích prác a úpravy terénu. Tieto budú ukončené najneskôr v novembri.
Projekt Rekonštrukcia sekundárnych vykurovacích rozvodov tepla na okruhu kotolne Centrum II v Sabinove bol podporený z prostriedkov Modernizačného fondu vo výške 4.292.161,29 eura.
