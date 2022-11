V Malackách budú revitalizovať kruhový objazd pri nákupnom centre

Malacky 6. novembra (TASR) - Od pondelka (7. 11.) budú v Malackách revitalizovať kruhový objazd na Pezinskej ulici v blízkosti nákupného centra. "Kruhový objazd bude aj počas revitalizácie prejazdný, vodiči by mali však rátať s obmedzením v podobe zúženej vozovky," ozrejmilo na webe mesto Malacky.



Samospráva ďalej vysvetlila, že revitalizácia zahŕňa výmenu doterajšej dlažby za novú zeleň v strede samotného objazdu. "Práce by mali byť ukončené do konca novembra," dodalo mesto.