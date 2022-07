V Malackách do konca prázdnin v meste výrazne zredukujú spoje MHD

Malacky 23. júla (TASR) - Od pondelka 25. júla začnú platiť upravené cestovné poriadky MHD v Malackách a spoje budú výrazne zredukované. Informuje o tom mesto na sociálnej sieti i na svojom webe.



"Vynechávajú sa spoje, ktoré zvážali žiakov do a zo škôl," vysvetlila samospráva. Zmeny sa dotknú všetkých troch liniek MHD.



"Zmeny budú platiť do 4. septembra, teda do konca školských prázdnin," dodalo mesto.



V Malackách začala MHD premávať 18. septembra 2017 ako súčasť Bratislavskej integrovanej dopravy (BID).