V Malackách je priebeh volieb pokojný

Malacky 25. mája (TASR) - Záujem o sobotňajšie voľby do Európskeho parlamentu (EP) približne kopíruje dianie počas predchádzajúcich eurovolieb v roku 2014. Pre TASR to o priebehu volieb v Malackách uviedla hovorkyňa mesta Ľubica Pilzová.



"Atmosféra je pokojná, hlasovanie doteraz nič nenarušilo,“ dodala. Voliť podľa nej chodia priebežne Malačania všetkých vekových kategórií. Tí mladí zdôrazňujú dôležitosť tohtoročných volieb pre budúcnosť európskeho spoločenstva, ale i Slovenska.



"Bola to téma medzi kamarátmi, ale aj v rodine, všetci sme sa zhodli, že práve preto, aby sme vyjadrili názor, akú budúcnosť chceme, je dôležité sa na voľbách zúčastniť. A pokiaľ viem, všetci sme už tak urobili," povedala 22-ročná Kristína. Približne rovnako starý Jakub je presvedčený, že každý hlas môže byť dôležitý. "Vnímam aj názory, že jeden hlas nič nezmení, no ak sa k tomu postavíme takto všetci, naozaj nič nezmeníme,“ povedal. Priznal, že Európsku úniu (EÚ) vníma aj prostredníctvom ekonomického prínosu, z ktorého vo viacerých projektoch profituje mesto.



Primátor Malaciek Juraj Říha v tejto súvislosti spresnil, že mesto využíva každú jednu príležitosť čerpať finančnú pomoc EÚ. "Z týchto prostriedkov sme napríklad zrekonštruovali autobusovú stanicu, revitalizovali zámocký park, dobudovali sme kanalizáciu, v súčasnosti budujeme záchytné parkovisko, realizujeme cyklotrasu, a najnovšie budeme môcť vybudovať v centre mesta aj zónu bezplatného wi-fi,“ pripomenul malacký primátor. Veľmi by si želal, aby účasť nielen v meste, ktoré vedie, bola čo najvyššia. "Chcel by som, aby Slováci svojou účasťou ukázali, že im projekt EÚ nie je ľahostajný,“ potvrdil. "Pretože to nie je len o finančnej pomoci, ale aj o hodnotách, ktoré nám EÚ garantuje, o možnosti voľného cestovania, využívania výhod spoločného trhu, spoločnej meny, výmenných pobytov pre študentov a vôbec o tom, že práve tento projekt chráni mier a demokraciu v Európe,“ zdôraznil Říha.



V okresnom meste na Záhorí môžu oprávnení voliči hlasovať v 12 volebných okrskoch. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Voliči zvolia 14 slovenských europoslancov, kandidátov na nich ponúka 31 politických strán a hnutí. Poslanci europarlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie.