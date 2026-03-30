Pondelok 30. marec 2026
V Malackách otvorili informačnú kanceláriu pre obete trestných činov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Bratislava/Malacky 30. marca (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR otvorilo v pondelok v Malackách novú informačnú kanceláriu pre obete trestných činov. Poskytnúť má bezpečný priestor, základnú orientáciu a nasmerovanie na odbornú pomoc v čase, keď to obete najviac potrebujú. TASR o tom informoval odbor strategickej komunikácie MV SR.

„Neustále vyhodnocujeme potreby regiónov a rozširujeme pomoc do okresných miest. Záleží nám na maximálnej dostupnosti pre obete v teréne - aby nemuseli cestovať desiatky či stovky kilometrov do krajských miest,“ skonštatovala prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská.

Informačné kancelárie majú poskytnúť obetiam bezpečný priestor, empaticky ich vypočujú a odborne ich usmerniť. Situáciu obete je podľa rezortu vnútra potrebné stabilizovať, informovať ju o jej právach a pomôcť jej zorientovať sa v systéme trestného konania a v dostupných možnostiach odbornej pomoci vrátane právnej, psychologickej a sociálnej podpory. Malacky sú v poradí šiestou lokalitou, kancelárie sú už v Poprade, Michalovciach, Ružomberku, Prievidzi a Leviciach. Naplánované sú ďalšie dve.

„Samotný zásah polície často nestačí na to, aby sa situácia obete skutočne vyriešila. Najmä krátko po čine býva obeť v šoku, nevie sa zorientovať a nerozumie svojim právam ani tomu, akú pomoc môže dostať. Ak v tej chvíli chýba podpora zameraná priamo na jej potreby, trauma sa môže ešte prehĺbiť a obeť môže stratiť chuť spolupracovať s políciou,“ poznamenal riaditeľ Úradu prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin.

Informačné kancelárie realizujú aj aktivity osvetovej činnosti zamerané najmä na osobyprvéhokontaktu(učitelia, pracovníci komunitných centier),ktoré prichádzajú do pravidelného kontaktu s ohrozenými cieľovými skupinami (seniori, mládež, deti v inštitucionálnej starostlivosti). Nenahrádzajú políciu ani neposkytujú právne služby. Ich úlohou je prepájať obete s odbornou pomocou.

Informačné kancelárie sú súčasťou celonárodnej kampane MV SR „Prelom ticho - Bezpečne na školách”, realizovanej v spoluprácis ministerstvom školstva.
