V Malackách slávnostne otvorili cyklolávku ponad diaľnicu D2
Šéf malackej samosprávy zvýraznil význam pre ekologickú dopravu v Malackách i samotné mesto.
Autor TASR
Bratislava/Malacky 8. apríla (TASR) - Cyklolávka ponad diaľnicu D2 v Malackách je ukážkovým príkladom spolupráce medzi štátom a samosprávou. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) to uviedol pri stredajšom oficiálnom otvorení nového cyklistického prepojenia.
„Je to veľmi pekná stavba a presne ten typ cyklotrasy, aké potrebujeme a aké sme očakávali od možnosti z plánu obnovy,“ uviedol minister odvolávajúc sa aj na pohľad národného cyklokoordinátora Petra Klučku.
Zároveň vyzdvihol húževnatosť primátora Malaciek Juraja Říhu pri získaní podpory na realizáciu projektu. „Na tému tejto cyklotrasy bol za mnou asi päťkrát a naozaj urobil maximum preto, aby sme túto trasu dokázali schváliť a zafinancovať,“ skonštatoval Ráž.
Šéf malackej samosprávy zvýraznil význam pre ekologickú dopravu v Malackách i samotné mesto. „Je to míľnik, ktorý prepojil dve miesta mesta cez diaľnicu,“ povedal v príhovore primátor poukazujúc na to, že premostenie má priniesť bezpečnejšie a priamejšie spojenie medzi lokalitami Rádek a Na majeri. Zároveň má zlepšiť podmienky pre peší a cyklistický pohyb v severnej časti Malaciek, kde doteraz diaľnica tvorila výraznú bariéru.
Cyklolávku ponad diaľnicu D2 inštalovali na začiatku februára, pri osadení 46 metrov dlhej a 80 ton vážiacej konštrukcie asistoval 800-tonový žeriav. Nová lávka bude súčasťou cyklotrasy Duklianskych hrdinov - Na majeri. Bratislavský samosprávny kraj chce v budúcnosti realizovať cyklotrasu z Rohožníka, pričom obe cyklotrasy sa spoja práve v malackej lokalite Na majeri.
Projekt bol financovaný z plánu obnovy.
„Je to veľmi pekná stavba a presne ten typ cyklotrasy, aké potrebujeme a aké sme očakávali od možnosti z plánu obnovy,“ uviedol minister odvolávajúc sa aj na pohľad národného cyklokoordinátora Petra Klučku.
Zároveň vyzdvihol húževnatosť primátora Malaciek Juraja Říhu pri získaní podpory na realizáciu projektu. „Na tému tejto cyklotrasy bol za mnou asi päťkrát a naozaj urobil maximum preto, aby sme túto trasu dokázali schváliť a zafinancovať,“ skonštatoval Ráž.
Šéf malackej samosprávy zvýraznil význam pre ekologickú dopravu v Malackách i samotné mesto. „Je to míľnik, ktorý prepojil dve miesta mesta cez diaľnicu,“ povedal v príhovore primátor poukazujúc na to, že premostenie má priniesť bezpečnejšie a priamejšie spojenie medzi lokalitami Rádek a Na majeri. Zároveň má zlepšiť podmienky pre peší a cyklistický pohyb v severnej časti Malaciek, kde doteraz diaľnica tvorila výraznú bariéru.
Cyklolávku ponad diaľnicu D2 inštalovali na začiatku februára, pri osadení 46 metrov dlhej a 80 ton vážiacej konštrukcie asistoval 800-tonový žeriav. Nová lávka bude súčasťou cyklotrasy Duklianskych hrdinov - Na majeri. Bratislavský samosprávny kraj chce v budúcnosti realizovať cyklotrasu z Rohožníka, pričom obe cyklotrasy sa spoja práve v malackej lokalite Na majeri.
Projekt bol financovaný z plánu obnovy.