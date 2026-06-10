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V Malčiciach horelo v rodinnom dome, zranilo sa maloleté dieťa
Na miesto udalosti vyslali hasičov z Michaloviec a Trebišova, ktorým pri zásahu pomáhali aj dobrovoľní hasiči z obce Malčice.
Autor TASR
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Malčice 10. júna (TASR) - V obci Malčice v okrese Michalovce horelo v stredu večer v suteréne viacpodlažného rodinného domu. Pri požiari sa ľahko zranila maloletá osoba. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Horieť začalo po 19.00 h. „Požiar zasiahol suterén rodinného domu a spôsobil v dome silné zadymenie. Pri udalosti utrpela maloletá osoba ľahšie zranenia,“ uviedli z HaZZ. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Na mieste je zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Hasiči zároveň nevylúčili, že požiar mohol byť založený úmyselne.
Na miesto udalosti vyslali hasičov z Michaloviec a Trebišova, ktorým pri zásahu pomáhali aj dobrovoľní hasiči z obce Malčice.
Horieť začalo po 19.00 h. „Požiar zasiahol suterén rodinného domu a spôsobil v dome silné zadymenie. Pri udalosti utrpela maloletá osoba ľahšie zranenia,“ uviedli z HaZZ. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Na mieste je zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Hasiči zároveň nevylúčili, že požiar mohol byť založený úmyselne.
Na miesto udalosti vyslali hasičov z Michaloviec a Trebišova, ktorým pri zásahu pomáhali aj dobrovoľní hasiči z obce Malčice.