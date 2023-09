V Malej Čalomiji migranti momentálne nie sú, tvrdí starosta

Veľký Krtíš 5. septembra (TASR) - V obci Malá Čalomija v okrese Veľký Krtíš sa v súčasnosti nelegálni migranti nezdržiavajú, v uplynulých dňoch však cez ňu prechádzali. TASR to v utorok povedal starosta Ján Šimko.



Ako uviedol, keď sa v nej však objavili, vyskytli sa skupiny okolo 20 migrantov, ktoré prechádzali cez rieku Ipeľ. "Boli to mladí muži, okolo 20 až 25 rokov, aj mladší, ktorí mali desať až 12 rokov," objasnil. V prvej vlne ich príchodu to boli podľa starostu iba chlapi, neskôr však prichádzali aj ženy, matky s deťmi a jedno z nich malo okolo jedného roka.



Šimko podotkol, že choroby u týchto ľudí nezaregistrovali. "Sami sme po nich v dedine upratovali, využívali tak pre istotu ochranné prostriedky a dezinfikovali sme verejné priestranstvá, kde sa zdržiavali," zdôraznil. Dodal, že to boli napríklad autobusové zastávky. Podľa jeho slov sa tiež vyskytli situácie, keď migranti trhali ovocie zo záhrad miestnych obyvateľov. Priblížil, že tiež rozhádzali oblečenie a neporiadok po nich odstraňovala samospráva. Informoval, že obyvatelia sa súčasnej vlny migrácie v okrese boja. Majú strach z chorôb a opatrní sú aj z hľadiska bezpečnosti. "Boja sa ísť ráno do práce, pretože okolo zastávky sa pohybovali cudzinci," poznamenal a doplnil, že zbrane však u cudzincov nezbadali.



Starostka obce Kováčovce vo Veľkokrtíšskom okrese Ingrid Sipos-Molnár TASR povedala, že v utorok ráno bolo v miestnej časti Peťov na autobusovej zastávke 25 migrantov. To, odkiaľ prišli a kam smerovali, nevedela. Cudzincov mali v dedine aj v piatok (1. 9.), čo bolo podľa jej slov približne 30 ľudí a medzi nimi ženy a deti. "Rozhadzujú odpadky aj napriek tomu, že ich upozorníme, aby to nerobili. Občania sa súčasnej situácie boja, nepúšťame deti von, máme strach aj z choroby," priblížila.