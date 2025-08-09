< sekcia Regióny
V Malej Fatre pod Malým Rozsutcom zablúdil český turista
Keďže išlo o diabetika a podľa dostupných informácií so sebou nemal inzulín, na pomoc mu okamžite odišli šiesti horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra - Štefanová.
Autor TASR
Terchová 9. augusta (TASR) - Horskí záchranári pomáhali 62-ročnému českému turistovi, ktorý v piatok (8. 8.) v nočných hodinách zablúdil v Malej Fatre pod Malým Rozsutcom. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.
Keďže išlo o diabetika a podľa dostupných informácií so sebou nemal inzulín, na pomoc mu okamžite odišli šiesti horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra - Štefanová.
„Po príchode na miesto vyčerpaného turistu vyšetrili, poskytli mu zdravotnú starostlivosť a následne ho sprevádzali a transportovali na Dom HZS v Štefanovej, odkiaľ ďalej pokračoval na vlastnú žiadosť do ubytovacieho zariadenia samostatne,“ priblížili horskí záchranári s tým, že záchranná akcia bola ukončená v skorých ranných hodinách.
Keďže išlo o diabetika a podľa dostupných informácií so sebou nemal inzulín, na pomoc mu okamžite odišli šiesti horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra - Štefanová.
„Po príchode na miesto vyčerpaného turistu vyšetrili, poskytli mu zdravotnú starostlivosť a následne ho sprevádzali a transportovali na Dom HZS v Štefanovej, odkiaľ ďalej pokračoval na vlastnú žiadosť do ubytovacieho zariadenia samostatne,“ priblížili horskí záchranári s tým, že záchranná akcia bola ukončená v skorých ranných hodinách.