V Malej Fatre sa zranil cyklista, narazil do spadnutého stromu

Varín 9. mája (TASR) – Poranenie ruky a množstvo odrenín utrpel v piatok (8. 5.) podvečer 30-ročný cyklista počas zjazdu na bicykli z Chaty pod Suchým. Narazil do spadnutého stromu.



Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke, cyklista bol po páde v krátkodobom bezvedomí. Na pomoc mu prišli horskí záchranári z Oblastného strediska Malá Fatra.



„Po ich príchode bol zranený muž pri vedomí, záchranári mu poskytli prvú pomoc, ošetrenie, fixáciu a na utíšenie bolesti podali medikamentóznu liečbu. Následne cyklistu slovenskej národnosti transportovali do Varína, kde ho odovzdali do starostlivosti posádke zdravotných záchranárov,“ informuje HZS.