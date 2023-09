PÁD PRI VZOSTUPE: V Malej Fatre si poranil hlavu 23-ročný turista

Terchová 15. septembra (TASR) - Tržné poranenie hlavy v oblasti temena utrpel v piatok pri páde počas zostupu z Veľkého Rozsutca v Malej Fatre 23-ročný slovenský turista. Mužovi pomáhali horskí záchranári zo Štefanovej.



Za pomoci kamaráta a okoloidúcich turistov, ktorí mu poskytli prvú pomoc, sa podarilo krvácanie zastaviť a so zraneným zísť do sedla Medziholie. "Záchranári po príchode na miesto pacienta vyšetrili a poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Následne zraneného transportovali terénnym vozidlom Horskej záchrannej služby (HZS) do Štefanovej, odkiaľ v sprievode kamaráta pokračoval do nemocnice samostatne," informovala HZS na svojom webe.