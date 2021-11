V Malej Frankovej budujú most, opravia aj cestu

Malá Franková 3. novembra (TASR) - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) aktuálne realizuje viaceré rekonštrukčné práce v obci Malá Franková v okrese Kežmarok. V časti okolo miestneho potoka budú vybudované nové oporné múry, most a upraví sa 40-metrový cestný úsek. Kraj na predmetné práce zo svojho rozpočtu vyčlenil takmer 200.000 eur, dokončené by mali byť v januári 2022. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, spomenutá ceste je súbežná s Frankovským potokom, ktorý svojou eróznou činnosťou a prehlbovaním koryta dlhodobo spôsobuje podmývanie a narúšanie cestného telesa. "Súčasťou naplánovaných prác v predpokladanej hodnote 199.771 eur je vybudovanie nových oporných múrov. V tejto súvislosti sa už zrealizovali búracie práce, vŕtanie mikropilót, zakladanie oporného múru a jeho drieku. Cestári budú pokračovať s prácami na výstavbe nového jednopoľového železobetónového mosta na mieste hospodárskeho vjazdu cez Frankovský potok, ktorého dno zastabilizujú," priblížila Jeleňová s tým, že zrealizujú tiež nový asfaltový kryt vozovky, spevnenia jej krajnice a osadia oceľové dvojmadlové zábradlie.



"Práce sú realizované v mieste pravostrannej krajnice cesty a dokončené by mali byť v druhej polovici januára 2022. Na danom úseku platia dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá je obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, je regulovaná prenosným dopravným značením," dodala Jeleňová.