< sekcia Regióny
V Malej Ide pribudlo nové cykloodpočívadlo
Podľa kraja ide o nový bod na cyklistickej mape a infraštruktúra spĺňa najvyššie štandardy pre potreby dnešného cyklistu - či už ide o rekreačného jazdca, elektrocyklistu alebo cykloturistu.
Autor TASR
Malá Ida 18. augusta (TASR) - V Malej Ide v okrese Košice - okolie v pondelok slávnostne otvorili nové cykloodpočívadlo. Ide o jedno z deviatich cykloodpočívadiel v rôznych obciach, ktorých výstavbu podporil Košický samosprávny kraj (KSK).
„Každé zaberá len 25 štvorcových metrov, no ponúka veľký úžitok - prístrešok, miesto na oddych, nabíjaciu stanicu pre elektrobicykle, technické zázemie,“ uviedol KSK pre TASR. Dotácia na jedno cykloodpočívadlo je v priemere 83.000 eur, pričom výstavbu a následnú údržbu si počas najbližších desiatich rokov zabezpečujú obce.
Podľa kraja ide o nový bod na cyklistickej mape a infraštruktúra spĺňa najvyššie štandardy pre potreby dnešného cyklistu - či už ide o rekreačného jazdca, elektrocyklistu alebo cykloturistu. „Toto cyklistické odpočívadlo je energeticky samostatné - využíva silu slnka vďaka solárnym panelom, ktoré nabíjajú batérie zabezpečujúce stabilný prísun energie,“ dodáva s tým, že elektrobicykle si tu možno nabiť prostredníctvom piatich najčastejšie používaných typov konektorov. Súčasťou je aj servisný stojan a informačný LCD panel s prehľadom aktuálnych podujatí či mapou cyklotrás.
Cykloodpočívadlá otvorili už aj v Slovenskom Novom Meste a v Smolníku. Ďalšie vzniknú v Remetských Hámroch, Ruskovciach, Slanskej Hute, Čečejovciach, Baške a Stretavke.
„Každé zaberá len 25 štvorcových metrov, no ponúka veľký úžitok - prístrešok, miesto na oddych, nabíjaciu stanicu pre elektrobicykle, technické zázemie,“ uviedol KSK pre TASR. Dotácia na jedno cykloodpočívadlo je v priemere 83.000 eur, pričom výstavbu a následnú údržbu si počas najbližších desiatich rokov zabezpečujú obce.
Podľa kraja ide o nový bod na cyklistickej mape a infraštruktúra spĺňa najvyššie štandardy pre potreby dnešného cyklistu - či už ide o rekreačného jazdca, elektrocyklistu alebo cykloturistu. „Toto cyklistické odpočívadlo je energeticky samostatné - využíva silu slnka vďaka solárnym panelom, ktoré nabíjajú batérie zabezpečujúce stabilný prísun energie,“ dodáva s tým, že elektrobicykle si tu možno nabiť prostredníctvom piatich najčastejšie používaných typov konektorov. Súčasťou je aj servisný stojan a informačný LCD panel s prehľadom aktuálnych podujatí či mapou cyklotrás.
Cykloodpočívadlá otvorili už aj v Slovenskom Novom Meste a v Smolníku. Ďalšie vzniknú v Remetských Hámroch, Ruskovciach, Slanskej Hute, Čečejovciach, Baške a Stretavke.