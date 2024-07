V Malej Ide vo štvrtok pre rekonštrukciu dočasne uzavrú most

Malá Ida 8. júla (TASR) - K úplnej uzávere mosta na ceste II/548 v zastavanom území obce Malá Ida (okres Košice-okolie) dôjde vo štvrtok (11. 7.) v čase od 8.00 do 14.00 h. Dôvodom sú stavebné práce počas rekonštrukcie mosta. Informovala o tom polícia.



Obchádzková trasa bude obojsmerná. Pre osobnú a autobusovú dopravu bude presmerovaná po miestnych komunikáciách obce Malá Ida. "Pre nákladnú dopravu bude cestná premávka z cesty II/548 presmerovaná na obchádzkovú trasu, ktorá povedie do Košíc, miestnu časť Pereš, a odtiaľ po ceste I/16 cez Šacu a Čečejovce do Moldavy nad Bodvou. Ďalej povedie po ceste II/550 do Jasova a následne po ceste II/548 cez Rudník, Nováčany a Hodkovce do Malej Idy," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Pre nákladnú dopravu bude takáto obchádzka v dĺžke 54 kilometrov.



Polícia vyzýva občanov k zvýšenej ohľaduplnosti a tolerancii a najmä vodičov nákladnej dopravy žiada o rešpektovanie obchádzkovej trasy.