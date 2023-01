V Malej sále SF zaznejú ranobarokové talianske piesne a teorbové sóla

Bratislava 20. januára (TASR) – Slovenská filharmónia (SF) pozýva na druhý koncert cyklu Stará hudba, ktorý sa uskutoční v utorok 24. januára v Malej sále SF. "Hosťami utorkového večera sú dvaja výnimoční českí interpreti – sopranistka Hana Blažíková a teorbista Jan Krejča, predstavia diela Tarquinia Merulu, Giovanniho Girolama Kapsbergera, Claudia Monteverdiho, Benedetta Ferrariho a Barbary Strozzi," uviedla pre TASR tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Koncert so začiatkom o 19.00 h prenesie návštevníkov do Talianska na prelome 16. a 17. storočia. "Zoznámia sa s tvorbou pomerne neznámych ranobarokových skladateľov. Znieť bude vokálna tvorba v sprievode teorby a diela komponované pre tento nástroj, ktorého počiatky siahajú do 16. storočia. V tom období skladatelia využívali teorbu najmä ako sprievodný nástroj pri prezentácii novej hudby," vysvetľuje filharmónia.



Program je zostavený z diel viacerých autorov. "Barbara Strozzi (1619 – 1677) patrí medzi jednu z najzaujímavejších skladateľských osobností polovice 17. storočia, zoznámime sa s dielami teorbistu Giovanniho Girolama Kapspergera (1580 – 1651) či áriami Claudia Monteverdiho (1567 – 1643)," dodáva Tolstova ku koncertu. Repertoár zaznie v interpretácii medzinárodne uznávanej českej sopranistky Hany Blažíkovej, zakladajúcej členky súboru Collegium Vocale 1704 a teorbistu Jana Krejču.