V Malej Studenej doline v Tatrách pribudlo zimné tyčové značenie

Vysoké Tatry 14. marca (TASR) - V úseku zeleno značeného turistického chodníka od Zamkovského chaty po Veľký hang v Malej studenej doline vo Vysokých Tatrách pribudlo zimné značenie. Pracovníci Správy Tatranského národného parku (TANAP) tam osadili drevené tyče, ktoré uľahčia turistom orientáciu, keď sa pásové turistické značky strácajú pod snehom. Vedúci Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP-u Štefan Závacký uviedol, že zimný chodník nestačí vytrasovať hneď pri prvom väčšom snežení.



"Počas zimy sa podmienky neustále menia, je bežné, že niekde vietor sneh vyfúka a inde zase nafúka, takže ho musíme preznačiť a urobiť nový variant tak, aby chodník bol pre turistov opäť bezpečný. S tyčovaním začíname až vtedy, keď je dostatok snehu. A to nielen preto, aby bolo do čoho zapichnúť žrde," vysvetlil Zavacký. Kľúčový je podľa neho výber najschodnejšej trasy. Zimný chodník nie vždy kopíruje letný, ten totiž neraz vedie miestami, ktoré môžu byť v zimnom období lavínovým terénom. "Tyče by mali byť na dohľad, tak aby človek dovidel od jednej k druhej. Na neprehľadných úsekoch alebo tam, kde sa trasa lomí, ich osadzujeme hustejšie, aby bolo zjavné, ktorým smerom má turista pokračovať," dodáva Závacký.



Okrem bezpečnosti sa vždy pri tyčovaní berie do úvahy aj ochrana prírody, aby nedochádzalo zo strany turistov k zošliapavaniu vegetácie a erózii pôdy. Návštevníci by podľa Závackého nemali mať možnosť svojím pohybom vyrušovať v tomto období práve vyliezajúce svište po zimnom spánku zo svojich často ešte snehom prikrytých príbytkov.



Tyčové značenie je doménou centrálnej časti národného parku, kde sa nachádzajú takmer všetky tatranské vysokohorské chaty. Okrem Veľkej a Malej Studenej doliny sú v okolí Sliezskeho domu vo Velickej doline či v Doline Zeleného plesa, ale aj v Mlynickej doline po vodopád Skok. Turistom tiež pomáhajú v orientácii v Mengusovskej doline, kde sa v zime dostanú po Rázcestie nad Žabím potokom, ako i na magistrále medzi Lomnickou vyhliadkou a Skalnatým plesom.



Počas zimy sú v teréne na každom úseku desiatky tyčí, ktoré treba priebežne aj kontrolovať. Po roztopení snehu ich zamestnanci Strediska starostlivosti o turistickú infraštruktúru pozbierajú a uložia na osvedčené miesta v dolinách, s výnimkou lokalít, kde sú umiestnené celoročne. Poškodené tyče v lete zreparujú a chýbajúce doplnia, aby počas ďalšej zimy mohli opäť plniť svoje poslanie.