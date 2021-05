Desiatky slovenských obcí si zvolili nových šéfov samospráv

Bratislava/Horný Lieskov/Nemcovce 16. mája (TASR) - V Malinove v okrese Senec bola v sobotňajších (15.5.) doplňujúcich voľbách zvolená za starostku obce doterajšia zástupkyňa starostu Edit Valacsai. Z 1334 zúčastnených voličov jej dalo hlas 871. Vyplýva to zo zápisnice o výsledku volieb.



V Malinove si mohli voliť zo štyroch kandidátov, v dvoch okrskoch mohlo hlasovať 2853 zapísaných voličov. Z odovzdaných 1334 hlasovacích lístkov bolo platných 1315.



Nového šéfa samosprávy si v Malinove volili v doplňujúcich voľbách po tom, čo Eugen Janík, starosta zvolený v riadnych komunálnych voľbách v roku 2018, v závere roka 2020 rezignoval na funkciu. Zdôvodnil to kriminalizáciou svojej osoby i neustálym spochybňovaním svojej práce zo strany niektorých občanov i obecných poslancov.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa v sobotu konali v 30 sídlach Slovenska.



Novým starostom Horného Lieskova sa stal Miroslav Koštial

Novým starostom obce Horný Lieskov v okrese Považská Bystrica sa v sobotňajších (15. 5.) doplňujúcich voľbách stal 28-ročný nezávislý kandidát Miroslav Koštial. TASR o tom informovala zapisovateľka miestnej volebnej komisie Eva Kardošová.



Doplnila, že doterajší zástupca starostu získal 178 hlasov. O post starostu sa v obci s 354 oprávnenými voličmi uchádzali aj ďalší štyria kandidáti. Hlasovať o novom starostovi prišlo celkovo 260 voličov.



Dôvodom doplňujúcich volieb v Hornom Lieskove bolo, že bývalý starosta Andrej Torda sa stal prednostom Okresného úradu v Považskej Bystrici.



V Nemcovciach budú starostkami A. Kakalcová a M. Matejová

Novou starostkou v obci Nemcovce v okrese Bardejov bude Anna Kakalcová (Za ľudí), ktorá vyhrala sobotňajšie (15. 5.) doplňujúce voľby. Získala 110 hlasov, druhá kandidátka Mária Strončeková (KDH) dostala 60 hlasov.



Volebná účasť bola na úrovni 83 percent. Výsledky poskytla TASR zastupujúca starostka obce Martina Pavúková. Priebeh volieb, ktoré sprevádzali protiepidemické opatrenia, bol podľa nej pokojný a bez problémov. Predchádzajúci starosta Ján Paľa (NOVA) sa vlani vzdal mandátu, keď sa stal prednostom Okresného úradu v Bardejove.



Starostku si v sobotu zvolili aj v obci s rovnakým názvom Nemcovce v okrese Prešov. Jedinou kandidátkou bola doterajšia zastupujúca starostka Martina Matejová (nezávislá), ktorá získala 157 hlasov. Celkovo prišlo k voľbám 162 voličov, účasť bola 43,08 percenta. „Všetko prebiehalo v poriadku, nebol s ničím problém,“ uviedla predsedníčka miestnej volebnej komisie Stanislava Drotárová. Bývalý starosta Jozef Pavuk (KDH) sa pred rokom vzdal mandátu.



Doplňujúce voľby poslancov sa na východe Slovenska konali v obciach Rokytovce (okres Medzilaborce), Brežany, Šarišská Poruba (obe okres Prešov), Hanigovce (okres Sabinov), Sulín (okres Stará Ľubovňa), Miroľa (okres Svidník) a Gemerská Poloma (okres Rožňava).



V obciach Nandraž, Konrádovce, Muľa a Nová Ves zvolili nových starostov

Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa v sobotu (15. 5.) konali v šiestich obciach Banskobystrického samosprávneho kraja. V obciach Nandraž (okres Revúca), Konrádovce (Rimavská Sobota), Nová Ves a Muľa (obe okres Veľký Krtíš) si obyvatelia volili nových starostov.



Ako TASR informoval vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu (OÚ) Rimavská Sobota Lukáš Kvietok, v obci Nandraž v Revúckom okrese získala kreslo starostky nezávislá kandidátka Martina Mišanková. V Konrádovciach v okrese Rimavská Sobota voľby s náskokom 17 hlasov vyhral Štefan Magyar (nezávislý).



„V oboch obciach bol bezproblémový priebeh. Účasť v oboch obciach bola slušná a presiahla hranicu 50 percent,“ uviedol Kvietok. Doplňujúce voľby sa v Konrádovciach i v obci Nandraž konali po úmrtí predchádzajúcich starostov.



Nového starostu si obyvatelia volili aj v obci Muľa v okrese Veľký Krtíš, a to napriek tomu, že sa tam doplňujúce voľby konali už v októbri 2020. Ako pre TASR vysvetlila vedúca odboru všeobecnej verejnej správy OÚ Veľký Krtíš Erika Sujová, vtedajší víťaz Vojtech Nagy sa svojho mandátu neujal. Novým starostom obce sa tak teraz stal Ladislav Jekkel, ktorý kandidoval za stranu Most-Híd.



V obci Nová Ves (okres Veľký Krtíš) sa na voľbách zúčastnilo 277 z 360 voličov. Ako pre TASR uviedla Anna Lászlóová z Obecného úradu v Novej Vsi, novým starostom sa so ziskom 171 hlasov stal Marian Varholák (nezávislý).



Novou starostkou Príboviec sa stala Viktória Fľaková

Novou starostkou obce Príbovce v okrese Martin sa v sobotňajších (15. 5.) doplňujúcich voľbách stala 40-ročná nezávislá kandidátka Viktória Fľaková. Podľa informácií miestnej volebnej komisie získala doterajšia zastupujúca starostka 316 hlasov.



O post starostu sa v obci s 901 oprávnenými voličmi uchádzal aj nezávislý kandidát Jaroslav Brzák. Hlasovať o novom starostovi prišlo celkovo 548 voličov.



Dôvodom doplňujúcich volieb v Príbovciach bolo, že bývalá starostka Erika Vrabcová sa v júli 2020 vzdala mandátu.