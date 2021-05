V Malinove si volia starostu, priebeh hlasovania je pokojný

Bratislava 15. mája (TASR) – Priebeh sobotňajších doplňujúcich volieb starostu v obci Malinovo v okrese Senec je pokojný. TASR o tom informovali z obecného úradu.



„Nezaznamenali sme žiadne rušivé momenty, voliči chodia priebežne, hlasujú aj tí, ktorí v dôsledku sťaženej mobility požiadali o voľbu prostredníctvom prenosnej schránky," uviedla Renáta Deáková z obecného úradu, poverená organizáciou volieb.



V Malinove si nového starostu volia zo štyroch kandidátov. Eugen Janík, ktorý bol za starostu zvolený v riadnych komunálnych voľbách v roku 2018, v závere roka 2020 rezignoval na funkciu, zdôvodnil to kriminalizáciou svojej osoby i neustálym spochybňovaním svojej práce zo strany niektorých občanov i obecných poslancov.



Doplňujúce voľby do orgánov samosprávy obcí sa v sobotu konajú v 30 sídlach Slovenska, sprevádzajú ich protiepidemické opatrenia. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.